***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2021 13:29
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965863
BIST
13:331.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,44
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.388
13:338,9175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
13:3310,3393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0164
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2949
13:33495,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,26
|Açılış
|: 495,07
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler13:31
|VBTYZ
|20,74
|53.431.600
|% 9,97
|
|EDATA
|11,09
|70.874.554
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|2.098.034
|% 9,40
|
|BRMEN
|2,32
|100.018
|% 6,91
|
|LINK
|29,20
|12.123.555
|% 6,73
|
|RALYH
|5,87
|361.868
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|205.901.848
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|830.167
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,48
|111.760.425
|% -8,67
|
|GARFA
|11,99
|3.601.806
|% -7,56
|
|GARAN
|9,05
|841.250.160
|% -0,11
|
|THYAO
|13,98
|604.776.316
|% 1,45
|
|SISE
|8,19
|466.620.794
|% 0,24
|
|TUPRS
|114,10
|445.245.761
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,36
|385.212.951
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,36
|385.212.951
|% -0,42
|
|GARAN
|9,05
|841.250.160
|% -0,11
|
|ODAS
|1,37
|100.008.718
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,79
|113.229.232
|% 0,56
|
|SISE
|8,19
|466.620.794
|% 0,24
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9151
|8,9181
|% 0,01
|
|Euro
|10,3290
|10,3365
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9571
|12,0170
|% 0,22
|
|Frank
|9,4900
|9,5471
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3709
|2,3828
|% 0,08
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|0,29
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|3,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|6,48
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|3,14
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,58
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,03
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|0,16
|