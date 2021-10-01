***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2021 10:02
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966011
BIST
12:491.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,19
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.401
En Düşük
1.395
12:498,8734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0147
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8430
12:4910,2782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0289
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2462
12:49500,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,68
|Açılış
|: 500,07
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler12:49
|GARFA
|12,87
|4.496.906
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|127.845.022
|% 9,99
|
|UZERB
|31,88
|236.550
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|15.541.952
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|694.487
|% 9,55
|
|BIOEN
|29,82
|159.056.768
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|156.060
|% -9,88
|
|YEOTK
|71,50
|35.146.663
|% -7,26
|
|ISBIR
|57,00
|333.051
|% -7,17
|
|OYLUM
|8,70
|31.361.342
|% -6,85
|
|GARAN
|9,23
|596.069.535
|% -0,11
|
|SISE
|8,24
|555.740.919
|% 0,61
|
|MAREN
|8,74
|395.954.403
|% 5,17
|
|THYAO
|13,87
|385.033.911
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,38
|292.873.116
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|292.873.116
|% -1,24
|
|KIMMR
|3,46
|245.486.632
|% 7,79
|
|SISE
|8,24
|555.740.919
|% 0,61
|
|GARAN
|9,23
|596.069.535
|% -0,11
|
|ODAS
|1,38
|68.425.688
|% 0,73
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8717
|8,8734
|% -0,17
|
|Euro
|10,2749
|10,2782
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,9095
|11,9692
|% -0,18
|
|Frank
|9,4628
|9,5198
|% -0,34
|
|Riyal
|2,3541
|2,3659
|% -0,28
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-1,68
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|6,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|8,61
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|4,17
|
|Çeyrek
|798
|817
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|-0,39
|