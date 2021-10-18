***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2021 12:35
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971194
BIST
13:541.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
13:549,2730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0119
|Açılış
|: 9,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
13:5410,7539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0072
|Açılış
|: 10,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
13:54525,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,04
|Açılış
|: 525,35
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler13:54
|KSTUR
|265,10
|545.576
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|47.193.107
|% 9,97
|
|MERIT
|32,04
|38.395.582
|% 9,95
|
|PRKAB
|17,06
|93.166.720
|% 9,08
|
|OZBAL
|17,68
|37.069.979
|% 7,48
|
|SERVE
|13,01
|22.216
|% -9,97
|
|KZBGY
|26,02
|108.474.288
|% -9,02
|
|CEOEM
|9,90
|185.510.759
|% -8,25
|
|BAYRK
|8,37
|29.219.441
|% -6,06
|
|LUKSK
|46,64
|14.259.165
|% -4,86
|
|GARAN
|8,80
|1.058.982.300
|% -1,46
|
|KRDMD
|7,12
|636.557.679
|% 2,59
|
|SISE
|8,16
|599.692.685
|% 1,24
|
|THYAO
|14,42
|515.823.525
|% -1,50
|
|TUPRS
|127,80
|484.146.468
|% -0,93
|
|YKBNK
|2,34
|321.275.371
|% -0,43
|
|GARAN
|8,80
|1.058.982.300
|% -1,46
|
|KRDMD
|7,12
|636.557.679
|% 2,59
|
|TSKB
|1,19
|105.058.144
|% -0,83
|
|SISE
|8,16
|599.692.685
|% 1,24
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2690
|9,2730
|% 0,13
|
|Euro
|10,7498
|10,7539
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,7052
|12,7689
|% 0,09
|
|Frank
|9,9870
|10,0472
|% -0,07
|
|Riyal
|2,4670
|2,4793
|% 0,21
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-5,56
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.531
|11,00
|
|Tam
|3.462
|3.549
|11,69
|
|Yarım
|1.673
|1.717
|5,65
|
|Çeyrek
|839
|858
|2,82
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|85,88
|85,88
|1,04
|