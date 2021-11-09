***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2021 17:19
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976304
BIST
17:051.627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 18,63
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
17:059,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0415
|Açılış
|: 9,7235
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
17:0511,2765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0541
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
17:05571,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,64
|Açılış
|: 571,26
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler17:03
|TSPOR
|6,18
|27.467.232
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,32
|33.849.373
|% 9,09
|
|PRKAB
|30,18
|184.123.147
|% 8,09
|
|NATEN
|36,90
|68.993.954
|% 7,27
|
|KRGYO
|6,12
|100.150.094
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|175.091.250
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|360.705.071
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.307.143
|% -9,90
|
|INVEO
|28,78
|15.810.003
|% -8,92
|
|PETKM
|7,17
|4.155.263.324
|% 5,13
|
|THYAO
|18,28
|2.541.049.623
|% 1,27
|
|GARAN
|10,85
|2.532.368.513
|% 0,65
|
|SISE
|9,35
|1.833.036.492
|% 4,24
|
|YKBNK
|3,12
|1.157.867.018
|% 2,63
|
|PETKM
|7,17
|4.155.263.324
|% 5,13
|
|YKBNK
|3,12
|1.157.867.018
|% 2,63
|
|ODAS
|1,55
|478.251.122
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,13
|548.888.077
|% 1,43
|
|GARAN
|10,85
|2.532.368.513
|% 0,65
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7142
|9,7170
|% 0,41
|
|Euro
|11,2664
|11,2742
|% 0,46
|
|Sterlin
|13,1424
|13,2083
|% 0,39
|
|Frank
|10,6047
|10,6686
|% 0,49
|
|Riyal
|2,5843
|2,5972
|% 0,44
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|5,49
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,79
|
|Cumhuriyet
|3.778
|3.836
|9,00
|
|Tam
|3.759
|3.853
|7,92
|
|Yarım
|1.817
|1.864
|3,83
|
|Çeyrek
|911
|932
|1,92
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,63
|83,63
|0,20
|
Seans Raporu
17:03
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-
17:13GSDDE
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 818, 159 adet işlem
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17:12VKING
Yüzde 5.93 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 747, 567 adet işlem
-
17:11ODAS
Yüzde 4.73 oranında artışla 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 617, 738 adet işlem
-
17:10VKING
Yüzde 6.08 oranında artışla 6.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 643 adet işlem
-
17:09PRKAB
Yüzde 8.09 oranında artışla 30.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 185, 869 adet işlem