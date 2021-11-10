***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2021 10:05
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976763
BIST
12:251.606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,42
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
12:259,8259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0937
|Açılış
|: 9,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
12:2511,3877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0939
|Açılış
|: 11,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3877
En Düşük
11,2653
12:25577,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,86
|Açılış
|: 577,08
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,65
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler12:25
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,69
|3.194.726
|% 9,85
|
|BAGFS
|23,00
|14.497.492
|% 9,32
|
|SOKM
|12,65
|209.863.491
|% 8,96
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|DOKTA
|32,28
|6.280.975
|% -8,30
|
|EMKEL
|2,69
|18.699.419
|% -8,19
|
|KLMSN
|10,10
|19.400.508
|% -7,76
|
|SARKY
|16,88
|34.204.518
|% -7,51
|
|GARAN
|10,58
|1.619.154.893
|% 0,00
|
|PETKM
|7,15
|1.474.485.186
|% -1,52
|
|THYAO
|18,07
|872.789.436
|% -0,50
|
|TSPOR
|6,05
|757.796.756
|% -2,10
|
|TUPRS
|152,90
|536.291.085
|% -0,07
|
|PETKM
|7,15
|1.474.485.186
|% -1,52
|
|GARAN
|10,58
|1.619.154.893
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|405.855.912
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,11
|275.677.210
|% -0,47
|
|TSPOR
|6,05
|757.796.756
|% -2,10
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8211
|9,8259
|% 0,96
|
|Euro
|11,3645
|11,3877
|% 0,83
|
|Sterlin
|13,2428
|13,3092
|% 0,69
|
|Frank
|10,7194
|10,7839
|% 0,78
|
|Riyal
|2,6119
|2,6250
|% 1,03
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,30
|
|Altın Gr.
|577
|577
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.804
|3.861
|21,00
|
|Tam
|3.791
|3.886
|31,83
|
|Yarım
|1.832
|1.880
|15,40
|
|Çeyrek
|919
|940
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,06
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,11
|