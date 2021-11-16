***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 12:06
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977990
BIST
13:041.710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,91
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
13:0410,1880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1302
|Açılış
|: 10,1830
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
13:0411,5835
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1474
|Açılış
|: 11,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
13:04613,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 10,91
|Açılış
|: 613,56
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
614,67
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler13:04
|ELITE
|19,72
|91.724.527
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|8.297.360
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|445.249
|% 9,89
|
|TDGYO
|7,45
|36.713.437
|% 9,88
|
|IHAAS
|4,47
|31.288.226
|% 9,83
|
|TACTR
|27,84
|1.562.077
|% -7,20
|
|OYLUM
|8,14
|8.617.357
|% -7,08
|
|PENTA
|164,00
|20.713.613
|% -6,71
|
|ARASE
|99,30
|32.938.626
|% -4,89
|
|NUGYO
|10,39
|6.685.510
|% -4,85
|
|GARAN
|12,32
|2.012.412.372
|% 5,93
|
|AKBNK
|7,23
|1.754.735.233
|% 3,73
|
|YKBNK
|3,45
|1.653.488.651
|% 1,77
|
|PETKM
|7,93
|1.356.148.626
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,05
|987.784.809
|% 0,86
|
|YKBNK
|3,45
|1.653.488.651
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,19
|333.646.936
|% -4,03
|
|AKBNK
|7,23
|1.754.735.233
|% 3,73
|
|PETKM
|7,93
|1.356.148.626
|% 0,00
|
|GARAN
|12,32
|2.012.412.372
|% 5,93
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1839
|10,1880
|% 1,29
|
|Euro
|11,5727
|11,5835
|% 1,29
|
|Sterlin
|13,6708
|13,7394
|% 1,67
|
|Frank
|10,9396
|11,0055
|% 1,06
|
|Riyal
|2,7077
|2,7213
|% 1,26
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|9,09
|
|Altın Gr.
|613
|613
|10,69
|
|Cumhuriyet
|4.058
|4.119
|92,00
|
|Tam
|4.040
|4.141
|94,17
|
|Yarım
|1.953
|2.003
|45,56
|
|Çeyrek
|979
|1.002
|22,78
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,24
|8,25
|0,13
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|0,56
|