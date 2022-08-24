***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2022 11:09
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057939
BIST
11:143.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -3,09
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
11:1418,1363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,2080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1363
En Düşük
18,0790
11:1418,0430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0247
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
18,0124
11:141.020,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.020,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.020,42
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler11:14
|HKTM
|17,71
|2.384.102
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|7.772.022
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|25.673.239
|% 9,97
|
|LIDER
|25,62
|80.728.106
|% 9,96
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|KGYO
|16,50
|8.200.613
|% -5,06
|
|EUYO
|2,91
|521.202
|% -4,90
|
|YGYO
|1,06
|14.327.292
|% -4,50
|
|SKBNK
|3,65
|79.562.579
|% -4,45
|
|ELITE
|18,38
|21.172.494
|% -4,37
|
|THYAO
|69,70
|3.950.016.052
|% 2,80
|
|YKBNK
|6,22
|1.849.942.991
|% -0,96
|
|AKBNK
|11,41
|1.571.363.477
|% -0,61
|
|GARAN
|23,72
|1.352.138.928
|% 2,77
|
|ISCTR
|8,42
|1.259.191.067
|% 2,68
|
|YKBNK
|6,22
|1.849.942.991
|% -0,96
|
|EKGYO
|3,95
|901.912.401
|% -0,50
|
|ALBRK
|2,35
|474.379.250
|% 2,62
|
|ISCTR
|8,42
|1.259.191.067
|% 2,68
|
|AKBNK
|11,41
|1.571.363.477
|% -0,61
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1298
|18,1363
|% 0,15
|
|Euro
|18,0307
|18,0430
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,3815
|21,4888
|% 0,07
|
|Frank
|18,7506
|18,8636
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8116
|4,8357
|% 0,07
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|1,49
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.852
|6.912
|-4,00
|
|Yarım
|3.339
|3.379
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.689
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,13
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,72
|