***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 14:20
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075875
BIST
14:184.065
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 85,72
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
14:1818,6258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
14:1818,5213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1177
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
14:18989,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 12,60
|Açılış
|: 989,47
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
990,30
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler14:18
|VAKKO
|33,88
|5.514.173
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|55.831.621
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|73.956.068
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|266.688.596
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|1.551.430
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,82
|92.421.671
|% -8,92
|
|LIDER
|48,44
|123.888.567
|% -8,60
|
|VERTU
|32,82
|136.941.267
|% -8,32
|
|PNSUT
|46,68
|66.241.415
|% -8,29
|
|PETUN
|44,28
|50.436.881
|% -7,94
|
|THYAO
|102,60
|3.847.648.383
|% 1,28
|
|SASA
|128,00
|3.102.745.412
|% 6,49
|
|SISE
|33,60
|2.260.442.486
|% 1,14
|
|ASELS
|33,42
|1.985.095.005
|% 3,72
|
|EKGYO
|4,51
|1.840.439.999
|% 2,27
|
|EKGYO
|4,51
|1.840.439.999
|% 2,27
|
|YKBNK
|9,48
|1.598.866.689
|% 2,93
|
|ISCTR
|9,51
|1.367.495.373
|% 2,04
|
|AKBNK
|15,08
|1.838.295.329
|% 3,15
|
|DOHOL
|6,10
|742.871.345
|% 2,35
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6179
|18,6258
|% 0,10
|
|Euro
|18,5108
|18,5213
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,4065
|21,5138
|% 0,69
|
|Frank
|18,6612
|18,7736
|% 0,93
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% 0,12
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|21,03
|
|Altın Gr.
|990
|990
|12,91
|
|Cumhuriyet
|6.606
|6.705
|34,00
|
|Tam
|6.645
|6.700
|49,00
|
|Yarım
|3.238
|3.273
|24,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.635
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,92
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,45
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|1,38
|
Seans Raporu
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