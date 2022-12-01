***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2022 10:01
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083372
BIST
10:325.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 88,10
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
10:3218,6404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6584
En Düşük
18,5805
10:3219,4734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0759
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,5220
En Düşük
19,3596
10:321.066,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,22
|Açılış
|: 1.066,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler10:32
|GENIL
|44,88
|17.113.731
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|23.667.414
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|311.769.047
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|EUYO
|4,60
|2.170.647
|% -6,31
|
|MANAS
|63,65
|7.467.757
|% -4,57
|
|THYAO
|124,50
|1.830.344.518
|% 3,75
|
|KRDMD
|15,16
|952.979.763
|% 2,92
|
|SISE
|39,72
|950.095.267
|% 1,59
|
|YKBNK
|12,06
|722.030.768
|% 0,08
|
|EREGL
|43,26
|705.648.071
|% 1,41
|
|KRDMD
|15,16
|952.979.763
|% 2,92
|
|EKGYO
|7,04
|444.084.855
|% 2,18
|
|YKBNK
|12,06
|722.030.768
|% 0,08
|
|SKBNK
|2,75
|137.271.061
|% 1,48
|
|ISCTR
|10,56
|443.873.099
|% 1,93
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6371
|18,6404
|% 0,05
|
|Euro
|19,4654
|19,4734
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,4742
|22,5869
|% 0,37
|
|Frank
|19,6954
|19,8141
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,02
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|9,76
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|7,62
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.119
|7.186
|31,00
|
|Yarım
|3.453
|3.513
|15,00
|
|Çeyrek
|1.732
|1.756
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,33
|13,35
|0,05
|
|B. Petrol
|86,74
|86,74
|-0,23
|