***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2022 10:21
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083380
BIST
11:105.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 89,80
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
11:1018,6437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
11:1019,4217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0242
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
11:101.064,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,96
|Açılış
|: 1.064,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler11:10
|YGYO
|1,76
|24.515.051
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|18.781.203
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|327.784.130
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|EUYO
|4,55
|5.906.392
|% -7,33
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|PRDGS
|14,25
|26.750.353
|% -4,43
|
|THYAO
|124,10
|2.661.468.153
|% 3,42
|
|KRDMD
|15,24
|1.732.600.553
|% 3,46
|
|SISE
|39,58
|1.729.541.001
|% 1,23
|
|PETKM
|18,27
|1.416.163.822
|% 2,12
|
|KOZAL
|384,70
|1.260.523.744
|% 4,54
|
|KRDMD
|15,24
|1.732.600.553
|% 3,46
|
|YKBNK
|12,03
|1.158.994.677
|% -0,17
|
|SKBNK
|2,73
|238.843.357
|% 0,74
|
|EKGYO
|7,04
|580.477.177
|% 2,18
|
|PETKM
|18,27
|1.416.163.822
|% 2,12
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6380
|18,6437
|% 0,06
|
|Euro
|19,4148
|19,4217
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,4571
|22,5697
|% 0,29
|
|Frank
|19,6775
|19,7960
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9438
|4,9686
|% 0,05
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,82
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|3,96
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.097
|7.163
|8,00
|
|Yarım
|3.442
|3.502
|4,00
|
|Çeyrek
|1.726
|1.750
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|86,65
|86,65
|-0,32
|
Seans Raporu
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