***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:02
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090420
BIST
14:325.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -50,89
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:3218,7198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0489
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:3219,9240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0373
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:321.084,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.084,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:30
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.093.721
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,54
|506.271.290
|% 9,47
|
|PLTUR
|17,36
|17.128.556
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|KOZAL
|600,80
|4.200.094.547
|% -9,37
|
|IMASM
|220,30
|114.178.098
|% -9,34
|
|CMBTN
|557,00
|40.745.701
|% -9,30
|
|KOZAL
|600,80
|4.200.094.547
|% -9,37
|
|THYAO
|140,10
|3.758.767.370
|% -2,10
|
|ENKAI
|32,18
|3.581.407.040
|% 5,30
|
|ASELS
|58,10
|2.819.716.936
|% 0,26
|
|KRDMD
|18,00
|2.808.640.064
|% 1,35
|
|EKGYO
|8,20
|1.594.073.120
|% -1,32
|
|KRDMD
|18,00
|2.808.640.064
|% 1,35
|
|YKBNK
|11,73
|1.664.238.730
|% -0,68
|
|ISCTR
|12,86
|1.700.040.464
|% -1,00
|
|SKBNK
|3,02
|374.784.736
|% -1,95
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7109
|18,7138
|% 0,23
|
|Euro
|19,9154
|19,9329
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,5217
|22,6347
|% 0,60
|
|Frank
|20,0746
|20,1956
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9614
|4,9862
|% 0,19
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-10,02
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.329
|7.382
|-17,00
|
|Yarım
|3.549
|3.614
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|-0,51
|