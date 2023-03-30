***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2023 15:01
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129738
BIST
16:274.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 11,12
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.909
16:2719,1711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0510
|Açılış
|: 19,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
16:2721,0037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2452
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
16:271.212,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,03
|Açılış
|: 1.212,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.217,45
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler16:27
|EKSUN
|78,65
|9.247.431
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|22.260.074
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.608.991
|% 10,00
|
|SDTTR
|134,30
|607.856.851
|% 9,99
|
|BEYAZ
|19,37
|61.648.022
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|310.857.072
|% -10,00
|
|PAMEL
|230,60
|95.338.333
|% -9,46
|
|MMCAS
|5,29
|258.000
|% -8,00
|
|DESPC
|17,77
|24.256.102
|% -5,63
|
|KRSTL
|9,34
|65.887.954
|% -5,08
|
|AKFYE
|19,52
|4.847.786.128
|% -4,03
|
|ISCTR
|13,73
|2.588.864.671
|% 1,63
|
|ASTOR
|54,00
|2.468.400.192
|% 0,28
|
|EREGL
|36,26
|2.033.822.008
|% -0,17
|
|THYAO
|123,70
|2.021.993.649
|% -0,72
|
|AKFYE
|19,52
|4.847.786.128
|% -4,03
|
|ISCTR
|13,73
|2.588.864.671
|% 1,63
|
|YKBNK
|10,11
|1.445.137.519
|% 0,40
|
|SKBNK
|2,37
|317.325.281
|% 7,73
|
|EKGYO
|6,53
|705.054.044
|% 0,77
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1654
|19,1711
|% 0,27
|
|Euro
|20,9755
|21,0037
|% 1,18
|
|Sterlin
|23,6575
|23,7761
|% 0,68
|
|Frank
|20,9114
|21,0373
|% 0,77
|
|Riyal
|5,0896
|5,1151
|% 0,18
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|1,33
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|4,42
|
|Cumhuriyet
|8.162
|8.286
|5,00
|
|Tam
|8.182
|8.266
|-10,00
|
|Yarım
|4.011
|4.045
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.022
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,61
|0,25
|
|B. Petrol
|78,15
|78,15
|0,56
|
Seans Raporu
16:27
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16:41XU100
Endeks 4, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 37, 499.00 milyon TL de
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16:41DMSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 987, 121 adet işlem
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16:39TDGYO
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 527, 789 adet işlem
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16:38HEDEF
Yüzde 7.66 oranında artışla 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 251 adet işlem
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16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SDTTR, BVSAN, ELITE, PCILT, FLAP, NETAS, KRGYO, GOKNR, BEYAZ