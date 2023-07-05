***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2023 10:19
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165590
BIST
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12:125.997
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -7,38
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.974
En Yüksek
6.055
12:1226,0867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1254
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
12:1228,4625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1542
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
12:121.616,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,51
|Açılış
|: 1.617,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler12:10
|YAPRK
|111,10
|63.607.858
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|16.290.752
|% 10,00
|
|DERIM
|15,00
|64.267.422
|% 9,97
|
|INTEM
|115,80
|40.063.368
|% 9,97
|
|AVHOL
|131,40
|8.262.695
|% 9,96
|
|BRYAT
|1.466,50
|266.048.091
|% -4,46
|
|INGRM
|545,00
|3.591.269
|% -3,98
|
|BRMEN
|2,30
|118.397
|% -2,95
|
|ARASE
|48,28
|34.430.267
|% -2,86
|
|EUREN
|13,25
|153.602.156
|% -2,65
|
|THYAO
|208,10
|3.666.821.535
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,20
|1.659.298.011
|% 0,44
|
|TCELL
|38,34
|1.451.441.880
|% 2,46
|
|ASTOR
|69,35
|1.344.252.884
|% 1,39
|
|TUPRS
|83,45
|1.148.205.942
|% -0,65
|
|VKGYO
|3,10
|359.383.875
|% 1,97
|
|EKGYO
|7,82
|740.749.961
|% 0,51
|
|YKBNK
|13,15
|1.145.288.905
|% -1,94
|
|ODAS
|7,92
|629.272.106
|% 3,80
|
|SKBNK
|2,80
|209.987.650
|% -1,41
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0802
|26,0858
|% 0,48
|
|Euro
|28,4267
|28,4658
|% 0,56
|
|Sterlin
|33,0720
|33,2378
|% 0,37
|
|Frank
|28,9363
|29,1106
|% 0,25
|
|Riyal
|6,9336
|6,9684
|% 0,33
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,38
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.617
|6,21
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.934
|14,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.204
|5.330
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.610
|2.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,16
|19,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|-0,58
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25XU100
Endeks 5, 996 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 34, 931.00 milyon TL de
-
12:25INGRM
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 546.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 767 adet işlem
-
12:24BRYAT
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 1, 460.00 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 430 adet işlem
-
12:23BRYAT
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 1, 462.60 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 658 adet işlem
-
12:22BRYAT
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 1, 458.50 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 658 adet işlem