***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.09.2023 17:56
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191422
BIST
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18:008.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 85,06
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.239
18:0026,7766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0849
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
18:0028,8986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0929
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9578
En Düşük
28,2072
18:001.668,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.668,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CWENE
|382,80
|1.514.651.228
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|175.718.009
|% 10,00
|
|ANELE
|9,02
|125.692.193
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|583.506.218
|% 10,00
|
|KZGYO
|30,36
|4.895.793
|% 10,00
|
|KENT
|459,00
|2.501.214
|% -10,00
|
|KTLEV
|41,22
|2.279.397.987
|% -8,89
|
|BRMEN
|4,32
|1.011.193
|% -7,89
|
|PARSN
|133,60
|403.745.678
|% -7,54
|
|UZERB
|170,00
|1.018.459
|% -7,41
|
|THYAO
|252,40
|9.341.634.360
|% -0,63
|
|ASTOR
|145,00
|8.458.394.268
|% 2,26
|
|ISCTR
|22,22
|8.277.960.581
|% 4,03
|
|TUPRS
|145,00
|8.231.472.953
|% 1,61
|
|KOZAL
|30,44
|7.316.913.110
|% 5,99
|
|ISCTR
|22,22
|8.277.960.581
|% 4,03
|
|YKBNK
|16,71
|5.223.793.831
|% 3,79
|
|EKGYO
|8,76
|2.702.502.604
|% -0,90
|
|ZOREN
|4,85
|1.356.974.147
|% 0,41
|
|KOZAL
|30,44
|7.316.913.110
|% 5,99
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7703
|26,7766
|% 0,32
|
|Euro
|28,8868
|28,8986
|% 0,32
|
|Sterlin
|33,6825
|33,8514
|% 0,55
|
|Frank
|30,1272
|30,3087
|% 0,38
|
|Riyal
|7,1156
|7,1512
|% 0,29
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-1,59
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|3,39
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.022
|11.128
|34,00
|
|Yarım
|5.528
|5.585
|17,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.793
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,64
|20,67
|-0,10
|
|B. Petrol
|88,94
|88,94
|0,39
|
Seans Raporu
18:00
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17:59DOKTA
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17:56CWENE
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