***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2023 10:02
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220782
BIST
'
13:008.061
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -32,67
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
8.052
En Yüksek
8.125
13:0028,9026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8453
13:0031,7299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0522
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7126
13:001.894,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,37
|Açılış
|: 1.894,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.890,56
BIST En Aktif Hisseler12:58
|AVHOL
|45,54
|88.323.861
|% 10,00
|
|TGSAS
|39,82
|20.798.469
|% 10,00
|
|CRFSA
|116,70
|253.803.079
|% 9,99
|
|SAMAT
|43,14
|91.335.860
|% 9,99
|
|SAFKR
|33,50
|81.957.080
|% 9,98
|
|LIDER
|195,30
|88.553.960
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,76
|236.269.322
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|57.291.130
|% -9,99
|
|DAPGM
|40,84
|649.631.627
|% -9,96
|
|ORCAY
|10,88
|151.743.635
|% -9,93
|
|THYAO
|257,50
|4.201.886.050
|% -1,34
|
|SASA
|50,10
|2.437.751.768
|% 2,04
|
|TUPRS
|156,60
|2.135.900.214
|% 0,38
|
|EREGL
|41,24
|1.417.294.319
|% 0,44
|
|AKBNK
|34,00
|1.415.016.687
|% 0,59
|
|YKBNK
|19,41
|1.350.188.279
|% 0,99
|
|ZOREN
|5,25
|369.420.908
|% -0,94
|
|EKGYO
|7,51
|510.216.743
|% 0,13
|
|ISCTR
|22,20
|1.232.630.560
|% 0,18
|
|HEKTS
|22,66
|1.130.908.114
|% 3,00
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8663
|28,9278
|% 0,08
|
|Euro
|31,7231
|31,7329
|% -0,15
|
|Sterlin
|36,5565
|36,7398
|% -0,07
|
|Frank
|32,8453
|33,0431
|% 0,20
|
|Riyal
|7,6846
|7,7231
|% 0,02
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,93
|24,96
|% 0,66
|
|Platin
|936,38
|942,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.050,12
|1.053,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,30
|82,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,78
|2.039,06
|% 0,66
|