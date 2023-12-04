***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2023 12:34
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221879
BIST
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16:468.077
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 50,56
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.086
16:4628,8996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0036
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
16:4631,3872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0734
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
16:461.914,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -9,41
|Açılış
|: 1.914,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.912,29
BIST En Aktif Hisseler16:46
|EKOS
|33,00
|133.745.403
|% 10,00
|
|RTALB
|14,96
|185.815.218
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|42.658.199
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|93.631.705
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|100.404.165
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.041.979.595
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.845,00
|339.515.908
|% -10,00
|
|CASA
|109,00
|3.965.156
|% -9,99
|
|SNPAM
|174,90
|10.025.116
|% -9,98
|
|EUYO
|16,20
|7.510.830
|% -9,95
|
|THYAO
|263,00
|8.452.088.950
|% 0,86
|
|SASA
|54,15
|2.908.890.717
|% 3,54
|
|TUPRS
|154,70
|2.728.964.458
|% 0,91
|
|ASELS
|49,48
|2.415.682.754
|% 2,02
|
|ISCTR
|22,20
|2.378.549.406
|% 0,63
|
|EKGYO
|7,35
|1.083.142.304
|% 0,00
|
|ODAS
|11,31
|1.417.708.518
|% 4,63
|
|YKBNK
|20,04
|2.207.322.805
|% 1,11
|
|ISCTR
|22,20
|2.378.549.406
|% 0,63
|
|ZOREN
|5,02
|459.937.321
|% -0,59
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8930
|28,8996
|% 0,01
|
|Euro
|31,3779
|31,3872
|% -0,23
|
|Sterlin
|36,4835
|36,6665
|% -0,36
|
|Frank
|32,9952
|33,1940
|% -0,33
|
|Riyal
|7,6808
|7,7193
|% 0,01
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|933,23
|936,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,73
|985,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,48
|78,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.058,32
|2.058,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:46
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