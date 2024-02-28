***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2024 10:00
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252529
BIST
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10:189.128
En Düşük
|Değişim
|: -0,57%
|| -51,96
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.124
En Yüksek
9.185
10:1831,1823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0386
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3872
En Düşük
31,0687
10:1833,7738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0347
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0887
En Düşük
33,7251
10:182.033,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,57
|Açılış
|: 2.033,58
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.029,22
BIST En Aktif Hisseler10:18
|BRKVY
|181,50
|20.839.692
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.173.077.802
|% 9,99
|
|LMKDC
|26,06
|27.429.427
|% 9,96
|
|MHRGY
|6,63
|18.172.244
|% 9,77
|
|GEREL
|34,16
|178.670.364
|% 9,07
|
|SELEC
|56,05
|36.305.604
|% -8,11
|
|AYCES
|830,00
|113.261.367
|% -7,78
|
|INTEM
|370,75
|3.328.245
|% -7,08
|
|EUKYO
|21,66
|1.042.699
|% -6,31
|
|YONGA
|88,00
|769.120
|% -5,38
|
|EREGL
|46,52
|1.851.022.232
|% -0,94
|
|PATEK
|109,50
|1.173.077.802
|% 9,99
|
|THYAO
|279,50
|1.016.517.089
|% -0,27
|
|MIATK
|76,55
|605.411.361
|% -3,10
|
|KCAER
|62,00
|596.266.894
|% -4,69
|
|EREGL
|46,52
|1.851.022.232
|% -0,94
|
|ZOREN
|5,46
|153.825.604
|% 1,49
|
|EKGYO
|11,14
|256.579.224
|% -1,42
|
|ISCTR
|11,22
|219.313.964
|% 0,45
|
|HALKB
|15,67
|291.912.666
|% 2,02
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1794
|31,1823
|% 0,12
|
|Euro
|33,7619
|33,7738
|% -0,10
|
|Sterlin
|39,3340
|39,5313
|% -0,10
|
|Frank
|35,2486
|35,4609
|% -0,06
|
|Riyal
|8,2908
|8,3324
|% 0,14
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|885,25
|886,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|928,52
|931,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,20
|82,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,64
|2.029,01
|% 0,66
|