***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2024 11:10
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261383
BIST
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11:449.195
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 53,97
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
11:4432,0675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0423
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
11:4434,7199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,1561
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
11:442.231,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -11,14
|Açılış
|: 2.231,84
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:44
|MEKAG
|66,55
|90.143.200
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.023.814
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,15
|197.766.024
|% 9,98
|
|IZINV
|65,00
|39.393.962
|% 9,98
|
|MARBL
|18,97
|85.617.779
|% 9,97
|
|PEKGY
|15,68
|107.080.147
|% -9,99
|
|EUYO
|17,81
|13.001.647
|% -7,77
|
|LOGO
|82,10
|136.013.538
|% -7,07
|
|CUSAN
|24,48
|37.115.698
|% -6,85
|
|MAKIM
|54,80
|27.259.423
|% -6,32
|
|THYAO
|290,00
|4.489.032.885
|% 1,58
|
|YKBNK
|26,46
|2.434.310.812
|% 1,85
|
|ISCTR
|11,17
|2.271.366.228
|% 0,18
|
|VESTL
|89,00
|1.951.465.613
|% 3,73
|
|AKBNK
|45,62
|1.639.921.804
|% 1,29
|
|ISCTR
|11,17
|2.271.366.228
|% 0,18
|
|YKBNK
|26,46
|2.434.310.812
|% 1,85
|
|ZOREN
|5,45
|409.825.425
|% -0,18
|
|KOZAL
|23,00
|1.013.393.855
|% 3,79
|
|PETKM
|23,44
|1.030.324.029
|% 2,27
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0591
|32,0675
|% 0,13
|
|Euro
|34,6983
|34,7199
|% -0,45
|
|Sterlin
|40,7447
|40,9489
|% -1,40
|
|Frank
|35,9244
|36,1045
|% -1,24
|
|Riyal
|8,6328
|8,6761
|% -0,84
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,59
|24,63
|% 0,66
|
|Platin
|908,21
|909,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,29
|1.010,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,57
|85,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.168,49
|2.168,80
|% 0,66
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Seans Raporu
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