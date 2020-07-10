***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaNisan-Haziran 2020 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBirinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMETRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Hisse Senedi% 0,025 % 0,04Kamu Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,02Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,02BPP (günlük)% 0 % 0Ters Repo (O/N)% 0,0015 % 0,002Ters Repo (vadeli)% 0,0015 % 0,002VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,02Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2020 2020 2020 2020 2020Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)1.267 1.949 3.216 3.216 3.216Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)0 0 0 0 0Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)40.417 40.866 81.283 81.283 81.283Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)41.684 42.815 84.499 84.499 84.499Ortalama Net Aktif Değer (TL)33.346.956 35.189.373 34.268.164 34.268.164 34.268.164Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,12500091 % 0,12167025 % 0,24658163 % 0,24658163 % 0,24658163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858788BIST