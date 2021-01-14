***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
14.01.2021 11:53
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Ekim-Aralık 2020 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,04 % 0,0019
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,0019
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,0019
BPP (günlük)
% 0 % 0 % 0,0021
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
1.267 1.949 3.216 630 3.846 2.735 6.581
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
40.417 40.866 81.283 37.697 118.980 47.404 166.384
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
41.684 42.815 84.499 38.328 122.826 50.139 172.965
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
33.346.956 35.189.373 34.268.164 35.383.463 34.642.644 37.650.600 35.398.742
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,12500091 % 0,12167025 % 0,24658163 % 0,10832178 % 0,35455145 % 0,13316919 % 0,48861905
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902052
BIST