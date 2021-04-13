***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
13.04.2021 12:13
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/01/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Ocak-Mart 2021 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,04 % 0,02 % 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02
BPP (günlük)
% 0 % 0 % 0,0019 % 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02 % 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2021 2021 2021 2021
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
57.516 57.516 57.516 57.516
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
57.516 57.516 57.516 57.516
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
38.746.903 38.746.903 38.746.903 38.746.903
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,14844025 % 0,14844025 % 0,14844025 % 0,14844025
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927301
BIST