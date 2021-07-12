***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaNisan-Haziran 2021 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBirinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMETRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.ŞHisse Senedi% 0,025 % 0,04 % 0,02 % 0,04Kamu Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02BPP (günlük)% 0 % 0 % 0,0019 % 0Ters Repo (O/N)% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002Ters Repo (vadeli)% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,02 % 0,02Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2021 2021 2021 2021 2021Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)0 1.000 1.000 1.000 1.000Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)0 0 0 0 0Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)57.516 64.494 122.010 122.010 122.010Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)57.516 65.494 123.010 123.010 123.010Ortalama Net Aktif Değer (TL)38.746.903 40.105.725 39.430.068 39.430.068 39.430.068Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,14844025 % 0,16330336 % 0,31197004 % 0,31197004 % 0,31197004http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950208BIST