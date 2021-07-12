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***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

12.07.2021 11:59


Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Nisan-Haziran 2021 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,04 % 0,02 % 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02
BPP (günlük)
% 0 % 0 % 0,0019 % 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02 % 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2021 2021 2021 2021 2021
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 1.000 1.000 1.000 1.000
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0 0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
57.516 64.494 122.010 122.010 122.010
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
57.516 65.494 123.010 123.010 123.010
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
38.746.903 40.105.725 39.430.068 39.430.068 39.430.068
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,14844025 % 0,16330336 % 0,31197004 % 0,31197004 % 0,31197004



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950208


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BIST En Aktif Hisseler13:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VBTYZ 13,72 44.883.567 % 9,94  
EKIZ 8,22 1.688.018 % 9,89  
MARTI 2,03 25.408.732 % 9,73  
IDGYO 1,95 17.755.004 % 8,94  
ERBOS 143,80 108.097.745 % 7,47  
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13:33 Alış Satış %  
Dolar 8,6382 8,6410 % -0,20  
Euro 10,2399 10,2461 % -0,45  
Sterlin 11,9319 11,9917 % -0,56  
Frank 9,4011 9,4578 % -0,32  
Riyal 2,2974 2,3090 % -0,17  
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13:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 -7,39  
Altın Gr. 500 500 -3,48  
Cumhuriyet 3.311 3.361 -22,00  
Tam 3.297 3.379 -21,55  
Yarım 1.594 1.635 -10,42  
Çeyrek 799 817 -5,21  
Gümüş.Ons 25,93 25,96 -0,14  
Gümüş Gr. 7,19 7,20 -0,06  
B. Petrol 74,36 74,36 -1,19  
Seans Raporu 13:33
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