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***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

04.07.2022 12:57
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Nisan-Haziran 2022 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,04 % 0,02 % 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02
BPP (günlük)
% 0 % 0 % 0,0019 % 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02 % 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2022 2022 2022 2022 2022
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
2.890 235 3.125 3.125 3.125
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0 0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
54.382 52.231 106.613 106.613 106.613
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
57.272 52.466 109.738 109.738 109.738
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
42.246.080 43.557.736 42.905.531 42.905.531 42.905.531
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,1355676 % 0,12045162 % 0,25576655 % 0,25576655 % 0,25576655



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041055


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BIST En Aktif Hisseler14:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 9,44 7.425.003 % 9,13  
KMPUR 36,88 98.182.251 % 9,11  
BERA 15,23 270.698.796 % 8,86  
KLKIM 23,46 104.144.017 % 7,71  
MNDRS 3,51 21.762.309 % 7,67  
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14:13 Alış Satış %  
Dolar 16,8237 16,8332 % 0,47  
Euro 17,6008 17,6171 % 0,79  
Sterlin 20,3812 20,4834 % 0,86  
Frank 17,4643 17,5695 % 0,43  
Riyal 4,4684 4,4908 % 0,38  
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14:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.808 -4,06  
Altın Gr. 977 977 0,75  
Cumhuriyet 6.524 6.623 7,00  
Tam 6.530 6.608 18,00  
Yarım 3.196 3.231 9,00  
Çeyrek 1.601 1.615 4,00  
Gümüş.Ons 19,84 19,88 -0,02  
Gümüş Gr. 10,74 10,75 0,03  
B. Petrol 112 112 0,60  
Seans Raporu 14:13
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