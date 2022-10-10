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***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

10.10.2022 15:06
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Temmuz-Eylül 2022 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,04 % 0,02 % 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02
BPP (günlük)
% 0 % 0 % 0,0019 % 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02 % 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2022 2022 2022 2022 2022 2022
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
2.890 235 3.125 248 3.373 3.373
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0 0 0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
54.382 52.231 106.613 44.992 151.605 151.605
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
57.272 52.466 109.738 45.240 154.978 154.978
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
42.246.080 43.557.736 42.905.531 44.234.961 43.353.544 43.353.544
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,1355676 % 0,12045162 % 0,25576655 % 0,10227204 % 0,35747481 % 0,35747481



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069850


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 82,50 1.200.903.680 % 10,00  
INVEO 19,80 86.345.463 % 10,00  
SEYKM 7,48 81.015.836 % 10,00  
ERCB 42,48 95.046.831 % 9,99  
SANEL 10,02 4.548.718 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5819 18,5930 % 0,09  
Euro 18,0578 18,0852 % 0,31  
Sterlin 20,5114 20,6143 % 0,15  
Frank 18,5100 18,6215 % 0,02  
Riyal 4,9299 4,9546 % 0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.668 1.669 0,17  
Altın Gr. 998 998 1,18  
Cumhuriyet 6.712 6.813 -71,00  
Tam 6.712 6.786 5,00  
Yarım 3.271 3.318 3,00  
Çeyrek 1.638 1.658 1,00  
Gümüş.Ons 19,59 19,62 -0,01  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 -0,00  
B. Petrol 96,02 96,02 0,18  
Seans Raporu 18:05
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