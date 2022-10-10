***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaTemmuz-Eylül 2022 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBirinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMETRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.ŞHisse Senedi% 0,025 % 0,04 % 0,02 % 0,04Kamu Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02BPP (günlük)% 0 % 0 % 0,0019 % 0Ters Repo (O/N)% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002Ters Repo (vadeli)% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,02 % 0,02Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2022 2022 2022 2022 2022 2022Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)2.890 235 3.125 248 3.373 3.373Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)0 0 0 0 0 0Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)54.382 52.231 106.613 44.992 151.605 151.605Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)57.272 52.466 109.738 45.240 154.978 154.978Ortalama Net Aktif Değer (TL)42.246.080 43.557.736 42.905.531 44.234.961 43.353.544 43.353.544Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,1355676 % 0,12045162 % 0,25576655 % 0,10227204 % 0,35747481 % 0,35747481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069850BIST