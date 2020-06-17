***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBirleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi11.06.2020Tescil Tarihi12.06.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suTTSG:16.06.2020 Sayı:10098 Sayfa:408AçıklamalarDenetimden sorumlu komite tarafından yönetim kurulumuza önerilen, şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetim hizmetlerinin Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından sağlanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Denetim firması 12.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851571BIST