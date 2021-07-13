***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.07.2021 16:57
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.06.2021
Tescil Tarihi
09.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
TTSG: 13.07.2021 Sayı:10369 Sayfa:741-742
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 Yılı bağımsız denetim hizmetlerinin sağlanması için seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş, 09.07.2021 tarihinde tescil , 13.07.2021 tarihinde T.T.S.Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950807
BIST
17:211.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 18,84
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:218,6042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0151
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
17:2110,1822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0180
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
17:21503,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,95
|Açılış
|: 503,92
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:21
|KRTEK
|8,37
|15.920.197
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.169.890
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|37.072.624
|% 9,96
|
|EUHOL
|3,10
|6.518.388
|% 9,93
|
|EDATA
|8,12
|51.346.223
|% 9,88
|
|BANVT
|58,40
|1.976.902
|% -7,59
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|SILVR
|6,40
|22.338.695
|% -2,88
|
|SASA
|30,90
|1.880.371.679
|% 9,03
|
|GARAN
|8,45
|918.796.699
|% 0,00
|
|THYAO
|13,17
|522.759.629
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,28
|375.531.405
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,30
|318.765.529
|% 1,32
|
|PEKGY
|1,03
|199.424.869
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,30
|318.765.529
|% 1,32
|
|GARAN
|8,45
|918.796.699
|% 0,00
|
|SASA
|30,90
|1.880.371.679
|% 9,03
|
|EKGYO
|1,80
|106.933.272
|% 0,56
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6016
|8,6042
|% -0,18
|
|Euro
|10,1496
|10,1822
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,9084
|11,9681
|% 0,32
|
|Frank
|9,3523
|9,4087
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2871
|2,2985
|% -0,18
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|14,05
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.387
|21,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|15,08
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|7,29
|
|Çeyrek
|803
|822
|3,65
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,28
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,06
|
|B. Petrol
|76,07
|76,07
|-0,42
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:32FADE
Yüzde 8.47 oranında artışla 15.36 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 527, 711 adet işlem
-
17:31DITAS
Yüzde 8.08 oranında artışla 14.31 lira fiyatla işlem gören hissede 918, 500 adet işlem
-
17:30XU100
Endeks 1, 366 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 9, 106.00 milyon TL de
-
17:30PKART
Yüzde 6.71 oranında artışla 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 776 adet işlem
-
17:29JANTS
Yüzde 7.00 oranında artışla 75.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 795, 197 adet işlem