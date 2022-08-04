***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.08.2022 11:59
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.07.2022
Tescil Tarihi
02.08.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
TTSG:03.08.2022 Sayı:10631
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş, 02.08.2022 tarihinde Anlara Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil ve 03.08.2022 tarihli 10631 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051757
BIST
15:502.722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -2,03
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
15:5017,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0661
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
15:5018,2773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0970
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2521
15:501.023,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -8,27
|Açılış
|: 1.023,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.023,36
BIST En Aktif Hisseler15:48
|OBASE
|13,97
|5.476.310
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.976.171
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|67.958.067
|% 9,95
|
|SKBNK
|2,21
|639.320.562
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|110.193.291
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.701.127
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,57
|790.076.294
|% -8,35
|
|AKSUE
|32,40
|23.653.293
|% -6,20
|
|YONGA
|23,18
|206.020
|% -6,08
|
|THYAO
|56,20
|3.237.985.712
|% 1,63
|
|EKGYO
|3,49
|1.371.064.273
|% 8,05
|
|TSKB
|3,27
|1.351.428.547
|% 5,14
|
|SISE
|23,46
|1.233.041.647
|% -1,26
|
|SASA
|49,64
|1.148.001.097
|% -0,82
|
|TSKB
|3,27
|1.351.428.547
|% 5,14
|
|EKGYO
|3,49
|1.371.064.273
|% 8,05
|
|SKBNK
|2,21
|639.320.562
|% 9,95
|
|ODAS
|4,26
|912.997.446
|% 3,40
|
|DOHOL
|4,10
|796.222.093
|% 2,50
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9639
|17,9770
|% 0,38
|
|Euro
|18,2630
|18,2759
|% -0,54
|
|Sterlin
|21,5935
|21,7018
|% -0,58
|
|Frank
|18,6064
|18,7185
|% -0,41
|
|Riyal
|4,7681
|4,7920
|% 0,32
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-21,40
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-6,17
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.940
|-37,00
|
|Tam
|6.873
|6.924
|-66,00
|
|Yarım
|3.349
|3.385
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.692
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,72
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,25
|94,25
|0,13
|