***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler









Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/07/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaTemmuz-Eylül 2022 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerOcak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve ÜcretlerPortföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun UnvanıMETRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)101398 104538 205936 106169 312105 M VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. NLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)6549 6549 13098 8260 21358 21358Ortalama Net Aktif Değer (TL)42246080 43557736 42905531 44234961 43353544 43353544Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,25551956 % 0,25503391 % 0,51050294 % 0,25868452 % 0,76917125 % 0,76917125http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069852BIST