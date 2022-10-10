***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
10.10.2022 15:06
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/07/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Temmuz-Eylül 2022 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
101398 104538 205936 106169 312105 M VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. NLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
6549 6549 13098 8260 21358 21358
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
42246080 43557736 42905531 44234961 43353544 43353544
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,25551956 % 0,25503391 % 0,51050294 % 0,25868452 % 0,76917125 % 0,76917125
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069852
BIST