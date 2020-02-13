***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 3.993.143.238 201.104.161Satışların Maliyeti17 -3.983.738.636 -199.556.967TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.404.602 1.547.194BRÜT KAR (ZARAR)9.404.602 1.547.194Genel Yönetim Giderleri18 -1.176.680 -1.047.340Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 15.241 13.265Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -43.720 -301.740ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.199.443 211.379TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 75 -4.926FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.199.518 206.453SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.199.518 206.453SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.199.518 206.453DÖNEM KARI (ZARARI)8.199.518 206.453Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.199.518 206.453Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 0,41000000 0,01030000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.406.450 -1.197.030Dönem Karı (Zararı)8.199.518 206.453Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler85.879 65.673Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-18 5.923 5.832Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler135.844 28.892Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 135.844 28.892Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-55.888 30.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -55.888 30.949İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.121.053 -1.469.156Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 9.292.563 19.453Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -177.000 860.500Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.027 -1.865.695Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -1.072 -803Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 6.926 10.637Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -795 15.545Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 1.458 -508.793Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.406.450 -1.197.030YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.200 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -4.200 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.832.000 -400.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.750.000 0Ödenen Temettüler-82.000 -400.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.570.250 -1.597.030NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 14.570.250 -1.597.030DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.071.369 7.668.399DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.641.619 6.071.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 20.650.959 6.263.187Finansal Yatırımlar9.753.756 18.999.685Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar9.753.756 18.999.685Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 9.753.756 18.999.685Ticari Alacaklar8 177.000 0Diğer Alacaklar7.334 6.307İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 7.334 6.307Peşin Ödenmiş Giderler10 2.185 1.113ARA TOPLAM30.591.234 25.270.292TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.591.234 25.270.292DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 14.044 15.717Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 0 50TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.044 15.767TOPLAM VARLIKLAR30.605.278 25.286.059KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar28.182 21.256İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 28.182 21.256Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 6.391 7.778Diğer Borçlar9 9.799 8.341Kısa Vadeli Karşılıklar14.980 14.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 14.980 14.388ARA TOPLAM59.352 51.763TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER59.352 51.763UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar64.745 103.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 64.745 103.956TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.745 103.956TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER124.097 155.719ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.481.181 25.130.340Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 -2.750.000 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 30.371 30.371Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-46.185 -29.508Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-46.185 -29.508Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -46.185 -29.508Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 3.722.857 456.279Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 1.324.620 4.466.745Net Dönem Karı veya Zararı8.199.518 206.453TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.481.181 25.130.340TOPLAM KAYNAKLAR30.605.278 25.286.059Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 30.371 -19.618 364.358 3.067.629 1.891.037 25.333.777 25.333.777Transferler15 0 0 91.921 1.799.116 -1.891.037 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 0 -9.890 0 0 -9.890 -9.890Dönem Karı (Zararı)206.453 206.453 206.453Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15 0 0 0 0 0 0Kar Payları-400.000 0 -400.000 -400.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 30.371 -29.508 456.279 4.466.745 206.453 25.130.340 25.130.340Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 30.371 -29.508 456.279 4.466.745 206.453 25.130.340 25.130.340Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler15 0 0 3.266.578 -3.060.125 -206.453 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 0 -16.677 0 0 0 -16.677 -16.677Dönem Karı (Zararı)8.199.518 8.199.518 8.199.518Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Kar Payları-82.000 0 -82.000 -82.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.750.000 -2.750.000 -2.750.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -2.750.000 30.371 -46.185 3.722.857 1.324.620 8.199.518 30.481.181 30.481.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.199.518 206.453DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.677 -9.890Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -16.677 -9.890Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.677 -9.890TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.182.841 196.563Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.182.841 196.563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818918BIST