***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 14.314.613 499.811.792Satışların Maliyeti17 -14.521.137 -497.834.845TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-206.524 1.976.947BRÜT KAR (ZARAR)-206.524 1.976.947Genel Yönetim Giderleri18 -326.095 -404.660Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 2.926 2.720Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -35.730 -19.715ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-565.423 1.555.292TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 216 4.697FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-565.207 1.559.989SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-565.207 1.559.989SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-565.207 1.559.989DÖNEM KARI (ZARARI)-565.207 1.559.989Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-565.207 1.559.989Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/kayıp 0,02830000 0,07800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-302.050 9.902.320Dönem Karı (Zararı)-565.207 1.559.989Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-23.970 -78.881Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11- 12- 18 1.586 1.460Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.473 -50.099Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 7.473 -50.099Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-33.029 -30.242Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -33.029 -30.242İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler287.127 8.421.212Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-532.975 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -532.975 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)7 841.342 8.433.334Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.717 -2.304İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -8.717 -2.304Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -18.434 -9.802Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-731 1.164İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -731 1.164Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)8 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 9.424 1.025Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.782 -2.205İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -2.782 -2.205Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-302.050 9.902.320YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.302 -3.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -1.302 -3.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI150.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları150.000 0Ödenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-153.352 9.899.320NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-153.352 9.899.320DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 20.650.959 6.263.187DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.497.607 16.162.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 20.497.607 20.650.959Finansal Yatırımlar8.945.443 9.753.756Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.945.443 9.753.756Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 8.945.443 9.753.756Ticari Alacaklar8 709.975 177.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar709.975 177.000Diğer Alacaklar9 16.051 7.334İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 16.051 7.334Peşin Ödenmiş Giderler10 20.619 2.185ARA TOPLAM30.189.695 30.591.234TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.189.695 30.591.234DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 13.760 14.044Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.760 14.044TOPLAM VARLIKLAR30.203.455 30.605.278KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar8 27.451 28.182İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 27.451 28.182Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 6.966 6.391Diğer Borçlar9 7.017 9.799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 7.017 9.799Kısa Vadeli Karşılıklar14 23.829 14.980Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 23.829 14.980ARA TOPLAM65.263 59.352TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.263 59.352UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 75.953 64.745TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER75.953 64.745TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER141.216 124.097ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.062.239 30.481.181Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 -2.600.000 -2.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 30.371 30.371Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-49.920 -46.185Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.920 -46.185Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -49.920 -46.185Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 3.077.857 3.722.857Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler15 3.077.857 3.722.857Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 10.169.138 1.324.620Net Dönem Karı veya Zararı-565.207 8.199.518TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.062.239 30.481.181TOPLAM KAYNAKLAR30.203.455 30.605.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 30.371 -29.508 456.279 4.466.745 206.453 25.130.340 25.130.340Transferler15 0 206.453 -206.453 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -13.223 -13.223 -13.223Dönem Karı (Zararı)1.559.989 1.559.989 1.559.989Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 30.371 -42.731 456.279 4.673.198 1.559.989 26.677.106 26.677.106Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.750.000 30.371 -46.185 3.722.857 1.324.620 8.199.518 30.481.181 30.481.181Transferler15 -645.000 8.844.518 -8.199.518 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -3.735 -3.735 -3.735Dönem Karı (Zararı)-565.207 -565.207 -565.207Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 150.000 150.000 150.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -2.600.000 30.371 -49.920 3.077.857 10.169.138 -565.207 30.062.239 30.062.239Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-565.207 1.559.989DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.735 -13.223Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -3.735 -13.223Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.735 -13.223TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-568.942 1.546.766Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-568.942 1.546.766http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844585BIST