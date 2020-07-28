***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 34.502.433 1.610.795.893 20.187.820 1.110.984.101Satışların Maliyeti17 -30.315.435 -1.604.677.852 -15.794.298 -1.106.843.007TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.186.998 6.118.041 4.393.522 4.141.094BRÜT KAR (ZARAR)4.186.998 6.118.041 4.393.522 4.141.094Genel Yönetim Giderleri18 -646.135 -670.626 -320.040 -265.966Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 6.069 5.260 3.143 2.540Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -51.257 -26.905 -15.527 -7.190ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.495.675 5.425.770 4.061.098 3.870.478TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 196 4.425 -20 -272FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.495.871 5.430.195 4.061.078 3.870.206SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.495.871 5.430.195 4.061.078 3.870.206SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.495.871 5.430.195 4.061.078 3.870.206DÖNEM KARI (ZARARI)3.495.871 5.430.195 4.061.078 3.870.206Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.495.871 5.430.195 4.061.078 3.870.206Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/kayıp 21 0,17480000 0,27150000 0,20310000 0,19350000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.889.538 12.546.667Dönem Karı (Zararı)3.495.871 5.430.195Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-76.087 -58.075Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11- 12- 18 3.171 2.921Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.438 -57.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 9.438 -57.894Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-88.696 -3.102Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -88.696 -3.102İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-530.246 7.174.547Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.259.188 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.259.188 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)7 731.802 7.183.804Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.729 190İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -20.729 190Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -10.217 -7.301Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.577 1.444İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.577 1.444Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)8 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 6.244 -1.148Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.265 -2.442İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 20.265 -2.442Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.889.538 12.546.667YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.302 -3.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -1.302 -3.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları1.609.000 0Ödenen Temettüler-1.600.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.897.236 12.543.667NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.897.236 12.543.667DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 20.650.959 6.263.187DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.548.195 18.806.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 23.610.021 20.650.959Finansal Yatırımlar9.048.824 9.753.756Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar9.048.824 9.753.756Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 9.048.824 9.753.756Ticari Alacaklar8 1.436.188 177.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.436.188 177.000Diğer Alacaklar9 28.063 7.334İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 28.063 7.334Peşin Ödenmiş Giderler10 12.402 2.185ARA TOPLAM34.135.498 30.591.234TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.135.498 30.591.234DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 12.175 14.044Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.175 14.044TOPLAM VARLIKLAR34.147.673 30.605.278KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar8 29.759 28.182İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 29.759 28.182Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 7.081 6.391Diğer Borçlar9 30.064 9.799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 30.064 9.799Kısa Vadeli Karşılıklar14 20.534 14.980Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 20.534 14.980ARA TOPLAM87.438 59.352TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER87.438 59.352UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 77.104 64.745TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER77.104 64.745TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER164.542 124.097ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.983.131 30.481.181Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 -1.141.000 -2.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 30.371 30.371Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-49.106 -46.185Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.106 -46.185Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -49.106 -46.185Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 2.020.901 3.722.857Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler15 2.020.901 3.722.857Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 9.626.094 1.324.620Net Dönem Karı veya Zararı3.495.871 8.199.518TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.983.131 30.481.181TOPLAM KAYNAKLAR34.147.673 30.605.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 30.371 -29.508 456.279 4.466.745 206.453 25.130.340 25.130.340Transferler15 0 206.453 -206.453 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -7.774 -7.774 -7.774Dönem Karı (Zararı)5.430.195 5.430.195 5.430.195Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 30.371 -37.282 456.279 4.673.198 5.430.195 30.552.761 30.552.761Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.750.000 30.371 -46.185 3.722.857 1.324.620 8.199.518 30.481.181 30.481.181Transferler15 -1.401.956 9.601.474 -8.199.518 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -2.921 -2.921 -2.921Dönem Karı (Zararı)3.495.871 3.495.871 3.495.871Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-1.600.000 0 -1.600.000 -1.600.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 1.609.000 1.609.000 1.609.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -1.141.000 30.371 -49.106 2.320.901 9.326.094 3.495.871 33.983.131 33.983.131Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.495.871 5.430.195 4.061.078 3.870.206DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.921 -7.774 814 5.449Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -2.921 -7.774 814 5.449Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.921 -7.774 814 5.449TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.492.950 5.422.421 4.061.892 3.875.655Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.492.950 5.422.421 4.061.892 3.875.655http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862778BIST