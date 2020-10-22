***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 73.690.796 2.740.061.009 39.188.363 1.129.265.116Satışların Maliyeti17 -67.122.871 -2.732.788.666 -36.807.436 -1.128.110.814TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.567.925 7.272.343 2.380.927 1.154.302BRÜT KAR (ZARAR)6.567.925 7.272.343 2.380.927 1.154.302Genel Yönetim Giderleri18 -975.770 -944.698 -329.635 -274.072Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 9.271 13.405 3.202 8.145Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -102.842 -26.905 -51.585 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.498.584 6.314.145 2.002.909 888.375TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 -1.482 4.663 -1.678 238FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.497.102 6.318.808 2.001.231 888.613SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.497.102 6.318.808 2.001.231 888.613SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.497.102 6.318.808 2.001.231 888.613DÖNEM KARI (ZARARI)5.497.102 6.318.808 2.001.231 888.613Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.497.102 6.318.808 2.001.231 888.613Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/kayıp 21 0,27490000 0,31590000 0,10010000 0,04440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.106.461 12.174.231Dönem Karı (Zararı)5.497.102 6.318.808Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-89.848 -112.150Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-18 4.757 4.402Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.348 -61.932Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 12.348 -61.932Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-106.953 -54.620Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -106.953 -54.620İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.300.793 5.967.573Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler177.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 177.000 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)7 -2.455.678 5.967.732Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.802 150İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -29.802 150Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -4.326 -4.186Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.992 5.134İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.992 5.134Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)8 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 8.856 235Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.165 -1.492İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.165 -1.492Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.106.461 12.174.231YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.302 -4.200Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -1.302 -4.200FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.150.000 -82.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.750.000 0Ödenen Temettüler-1.600.000 -82.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.255.159 12.088.031NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.255.159 12.088.031DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 20.650.959 6.263.187DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.906.118 18.351.218Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 24.995.721 20.650.959Finansal Yatırımlar12.226.784 9.753.756Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar12.226.784 9.753.756Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 12.226.784 9.753.756Ticari Alacaklar8 0 177.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 177.000Diğer Alacaklar9 37.136 7.334İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 37.136 7.334Peşin Ödenmiş Giderler10 6.511 2.185ARA TOPLAM37.266.152 30.591.234TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.266.152 30.591.234DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 10.589 14.044Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.589 14.044TOPLAM VARLIKLAR37.276.741 30.605.278KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar8 30.174 28.182İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 30.174 28.182Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 8.359 6.391Diğer Borçlar9 10.964 9.799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 10.964 9.799Kısa Vadeli Karşılıklar14 21.868 14.980Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 21.868 14.980ARA TOPLAM71.365 59.352TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.365 59.352UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 83.911 64.745TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER83.911 64.745TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER155.276 124.097ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.121.465 30.481.181Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 0 -2.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 30.371 30.371Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-53.003 -46.185Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-53.003 -46.185Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -53.003 -46.185Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 879.901 3.722.857Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler15 879.901 3.722.857Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 10.767.094 1.324.620Net Dönem Karı veya Zararı5.497.102 8.199.518TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.121.465 30.481.181TOPLAM KAYNAKLAR37.276.741 30.605.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 30.371 -29.508 456.279 4.466.745 206.453 25.130.340 25.130.340Transferler15 21.578 184.875 -206.453 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -15.165 -15.165 -15.165Dönem Karı (Zararı)6.318.808 6.318.808 6.318.808Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 -82.000 -82.000 -82.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 30.371 -44.673 477.857 4.569.620 6.318.808 31.351.983 31.351.983Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.750.000 30.371 -46.185 3.722.857 1.324.620 8.199.518 30.481.181 30.481.181Transferler15 -2.842.956 11.042.474 -8.199.518 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -6.818 -6.818 -6.818Dönem Karı (Zararı)5.497.102 5.497.102 5.497.102Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-1.600.000 0 -1.600.000 -1.600.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 2.750.000 2.750.000 2.750.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 0 30.371 -53.003 879.901 10.767.094 5.497.102 37.121.465 37.121.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.497.102 6.318.808 2.001.231 888.613DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.818 -15.165 -3.897 -7.391Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -6.818 -15.165 -3.897 -7.391Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.818 -15.165 -3.897 -7.391TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.490.284 6.303.643 1.997.334 881.222Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.490.284 6.303.643 1.997.334 881.222http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883121BIST