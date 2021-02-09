***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 117.793.460 126.143.238Satışların Maliyeti17 -109.942.700 -116.738.636TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.850.760 9.404.602BRÜT KAR (ZARAR)7.850.760 9.404.602Genel Yönetim Giderleri18 -1.268.236 -1.176.680Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 31.397 15.241Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -102.842 -43.720ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.511.079 8.199.443TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 -1.975 75FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.509.104 8.199.518SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.509.104 8.199.518SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.509.104 8.199.518DÖNEM KARI (ZARARI)6.509.104 8.199.518Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.509.104 8.199.518Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç /kayıp 0,32550000 0,41000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.039.251 17.406.450Dönem Karı (Zararı)6.509.104 8.199.518Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.781 85.879Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-18 6.377 5.923Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.337 -55.888Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 16.337 -55.888Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.933 135.844Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -14.933 135.844İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.522.366 9.121.053Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler177.000 -177.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 177.000 -177.000Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)7 1.372.863 9.292.563Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.649 -1.027İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -38.649 -1.027Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -536 -1.072Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.745 6.926İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 3.745 6.926Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)8 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 8.856 -795Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-913 1.458İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -913 1.458Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.039.251 17.406.450YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.342 -4.200Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -3.342 -4.200FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.150.000 -2.832.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.750.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.750.000 0Ödenen Temettüler-1.600.000 -82.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.185.909 14.570.250NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.185.909 14.570.250DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 20.650.959 6.071.369DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.836.868 20.641.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 29.851.801 20.650.959Finansal Yatırımlar8.380.893 9.753.756Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.380.893 9.753.756Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 8.380.893 9.753.756Ticari Alacaklar8 0 177.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 177.000Diğer Alacaklar9 45.983 7.334İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 44.531 6.225İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.452 1.109Peşin Ödenmiş Giderler10 2.721 2.185ARA TOPLAM38.281.398 30.591.234TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.281.398 30.591.234DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 11.009 14.044Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.009 14.044TOPLAM VARLIKLAR38.292.407 30.605.278KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar8 31.927 28.182İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 31.927 28.182Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 8.359 6.391Diğer Borçlar9 8.886 9.799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 8.886 9.799Kısa Vadeli Karşılıklar14 21.868 14.980Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 21.868 14.980ARA TOPLAM71.040 59.352TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.040 59.352UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 88.564 64.745TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER88.564 64.745TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER159.604 124.097ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.132.803 30.481.181Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 0 -2.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 30.371 30.371Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-53.667 -46.185Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-53.667 -46.185Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -53.667 -46.185Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 879.901 3.722.857Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler15 879.901 3.722.857Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 10.767.094 1.324.620Net Dönem Karı veya Zararı6.509.104 8.199.518TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.132.803 30.481.181TOPLAM KAYNAKLAR38.292.407 30.605.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 30.371 -29.508 456.279 4.466.745 206.453 25.130.340 25.130.340Transferler15 3.266.578 -3.060.125 -206.453 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -16.677 -16.677 -16.677Dönem Karı (Zararı)8.199.518 8.199.518 8.199.518Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 -82.000 -82.000 -82.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.750.000 -2.750.000 -2.750.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -2.750.000 30.371 -46.185 3.722.857 1.324.620 8.199.518 30.481.181 30.481.181Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.750.000 30.371 -46.185 3.722.857 1.324.620 8.199.518 30.481.181 30.481.181Transferler15 -2.842.956 11.042.474 -8.199.518 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -7.482 -7.482 -7.482Dönem Karı (Zararı)6.509.104 6.509.104 6.509.104Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-1.600.000 0 -1.600.000 -1.600.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 2.750.000 2.750.000 2.750.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 0 30.371 -53.667 879.901 10.767.094 6.509.104 38.132.803 38.132.803Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.509.104 8.199.518DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.482 -16.677Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -7.482 -16.677Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.482 -16.677TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.501.622 8.182.841Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.501.622 8.182.841http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908727BIST