***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 41.645.243 14.314.613Satışların Maliyeti17 -40.086.822 -14.521.137TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.558.421 -206.524BRÜT KAR (ZARAR)1.558.421 -206.524Genel Yönetim Giderleri18 -396.891 -326.095Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 3.516 2.926Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -51.438 -35.730ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.113.608 -565.423TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 1.502 216FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.115.110 -565.207SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.115.110 -565.207SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.115.110 -565.207DÖNEM KARI (ZARARI)1.115.110 -565.207Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.115.110 -565.207Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/kayıp 5,58000000 -2,83000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.511.725 -302.050Dönem Karı (Zararı)1.115.110 -565.207Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.355 -23.970Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-18 1.897 1.586Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.949 7.473Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 11.949 7.473Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-19.201 -33.029Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -19.201 -33.029İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.401.970 287.127Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -532.975İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 0 -532.975Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)7 5.414.152 841.342Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.558 -8.717İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -5.558 -8.717Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -22.591 -18.434Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler938 -731İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 938 -731Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)8 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 16.004 9.424Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-975 -2.782İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -975 -2.782Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.511.725 -302.050YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.548 -1.302Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -12.548 -1.302FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 150.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 150.000Ödenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.499.177 -153.352NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 6.499.177 -153.352DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.851.801 20.650.959DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36.350.978 20.497.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 36.370.179 29.851.801Finansal Yatırımlar2.966.741 8.380.893Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.966.741 8.380.893Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 2.966.741 8.380.893Ticari Alacaklar8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 51.541 45.983İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 49.875 44.531İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.666 1.452Peşin Ödenmiş Giderler10 25.312 2.721ARA TOPLAM39.413.773 38.281.398TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.413.773 38.281.398DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 21.660 11.009Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.660 11.009TOPLAM VARLIKLAR39.435.433 38.292.407KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar8 32.865 31.927İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 32.865 31.927Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 9.161 8.359Diğer Borçlar9 7.911 8.886İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 7.911 8.886Kısa Vadeli Karşılıklar14 37.070 21.868Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 37.070 21.868ARA TOPLAM87.007 71.040TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER87.007 71.040UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 106.572 88.564TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER106.572 88.564TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER193.579 159.604ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.241.854 38.132.803Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 30.371 30.371Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-59.726 -53.667Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-59.726 -53.667Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -59.726 -53.667Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 879.901 879.901Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler15 879.901 879.901Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 17.276.198 10.767.094Net Dönem Karı veya Zararı1.115.110 6.509.104TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.241.854 38.132.803TOPLAM KAYNAKLAR39.435.433 38.292.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.750.000 30.371 -46.185 3.722.857 1.324.620 8.199.518 30.481.181 30.481.181Transferler15 -645.000 8.844.518 -8.199.518 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -3.735 -3.735 -3.735Dönem Karı (Zararı)-565.207 -565.207 -565.207Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)150.000 150.000 150.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -2.600.000 30.371 -49.920 3.077.857 10.169.138 -565.207 30.062.239 30.062.239Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 0 30.371 -53.667 879.901 10.767.094 6.509.104 38.132.803 38.132.803Transferler15 6.509.104 -6.509.104 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -6.059 -6.059 -6.059Dönem Karı (Zararı)1.115.110 1.115.110 1.115.110Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 0 30.371 -59.726 879.901 17.276.198 1.115.110 39.241.854 39.241.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.115.110 -565.207DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.059 -3.735Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -6.059 -3.735Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.059 -3.735TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.109.051 -568.942Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.109.051 -568.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929757BIST