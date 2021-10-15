***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 137.825.219 73.690.796 28.293.475 39.188.363Satışların Maliyeti17 -134.180.943 -67.122.871 -28.117.695 -36.807.436TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.644.276 6.567.925 175.780 2.380.927BRÜT KAR (ZARAR)3.644.276 6.567.925 175.780 2.380.927Genel Yönetim Giderleri18 -1.207.387 -975.770 -407.647 -329.635Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 11.460 9.271 4.722 3.202Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -82.804 -102.842 -11.248 -51.585ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.365.545 5.498.584 -238.393 2.002.909TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 1.554 -1.482 178 -1.678FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.367.099 5.497.102 -238.215 2.001.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.367.099 5.497.102 -238.215 2.001.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.367.099 5.497.102 -238.215 2.001.231DÖNEM KARI (ZARARI)2.367.099 5.497.102 -238.215 2.001.231Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.367.099 5.497.102 -238.215 2.001.231Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanc/kayıp 0,11840000 0,27490000 -0,01190000 0,10010000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.662.877 3.106.461Dönem Karı (Zararı)2.367.099 5.497.102Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-14.394 -89.848Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-18 6.742 4.757Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.364 12.348Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 6.364 12.348Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-27.500 -106.953Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -27.500 -106.953İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.310.172 -2.300.793Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 177.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 0 177.000Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)7 6.271.387 -2.455.678Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler27.894 -29.802İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 27.894 -29.802Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -7.040 -4.326Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.503 1.992İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.503 1.992Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)8 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 15.379 8.856Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.049 1.165İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.049 1.165Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.662.877 3.106.461YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.850 -1.302Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -16.850 -1.302FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.250.000 1.150.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 2.750.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriÖdenen Temettüler-1.250.000 -1.600.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.396.027 4.255.159NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 7.396.027 4.255.159DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.851.801 20.650.959DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.247.828 24.906.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 37.275.328 29.851.801Finansal Yatırımlar2.109.506 8.380.893Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.109.506 8.380.893Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 2.109.506 8.380.893Ticari Alacaklar8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 18.089 45.983İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 16.174 44.531İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.915 1.452Peşin Ödenmiş Giderler10 9.761 2.721ARA TOPLAM39.412.684 38.281.398TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.412.684 38.281.398DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 21.117 11.009Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.117 11.009TOPLAM VARLIKLAR39.433.801 38.292.407KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar8 33.430 31.927İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 33.430 31.927Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 9.873 8.359Diğer Borçlar9 9.935 8.886İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 9.935 8.886Kısa Vadeli Karşılıklar14 35.733 21.868Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 35.733 21.868ARA TOPLAM88.971 71.040TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER88.971 71.040UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 109.115 88.564TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER109.115 88.564TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER198.086 159.604ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.235.715 38.132.803Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 30.371 30.371Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-67.854 -53.667Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-67.854 -53.667Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -67.854 -53.667Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.202.554 879.901Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler15 1.202.554 879.901Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 15.703.545 10.767.094Net Dönem Karı veya Zararı2.367.099 6.509.104TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.235.715 38.132.803TOPLAM KAYNAKLAR39.433.801 38.292.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.750.000 30.371 -46.185 3.722.857 1.324.620 8.199.518 30.481.181 30.481.181Transferler15 -2.842.956 11.042.474 -8.199.518 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -6.818 -6.818 -6.818Dönem Karı (Zararı)5.497.102 5.497.102 5.497.102Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.750.000 2.750.000 2.750.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -1.141.000 30.371 -53.003 879.901 10.767.094 5.497.102 37.121.465 37.121.465Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 0 30.371 -53.667 879.901 10.767.094 6.509.104 38.132.803 38.132.803Transferler15 322.653 6.186.451 -6.509.104 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -14.187 -14.187 -14.187Dönem Karı (Zararı)2.367.099 2.367.099 2.367.099Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-1.250.000 0 -1.250.000 -1.250.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 0 30.371 -67.854 1.202.554 15.703.545 2.367.099 39.235.715 39.235.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.367.099 5.497.102 -238.215 2.001.231DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14.187 -6.818 -8.991 -3.897Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -14.187 -6.818 -8.991 -3.897Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.187 -6.818 -8.991 -3.897TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.352.912 5.490.284 -247.206 1.997.334Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.352.912 5.490.284 -247.206 1.997.334http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971083BIST