***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
15.10.2021 18:22
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 137.825.219 73.690.796 28.293.475 39.188.363
Satışların Maliyeti
17 -134.180.943 -67.122.871 -28.117.695 -36.807.436
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.644.276 6.567.925 175.780 2.380.927
BRÜT KAR (ZARAR)
3.644.276 6.567.925 175.780 2.380.927
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.207.387 -975.770 -407.647 -329.635
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 11.460 9.271 4.722 3.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -82.804 -102.842 -11.248 -51.585
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.365.545 5.498.584 -238.393 2.002.909
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 1.554 -1.482 178 -1.678
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.367.099 5.497.102 -238.215 2.001.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.367.099 5.497.102 -238.215 2.001.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.367.099 5.497.102 -238.215 2.001.231
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.367.099 5.497.102 -238.215 2.001.231
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.367.099 5.497.102 -238.215 2.001.231
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanc/kayıp 0,11840000 0,27490000 -0,01190000 0,10010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.662.877 3.106.461
Dönem Karı (Zararı)
2.367.099 5.497.102
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.394 -89.848
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-18 6.742 4.757
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.364 12.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 6.364 12.348
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-27.500 -106.953
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -27.500 -106.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.310.172 -2.300.793
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 177.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 177.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 6.271.387 -2.455.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.894 -29.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 27.894 -29.802
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -7.040 -4.326
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.503 1.992
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.503 1.992
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 15.379 8.856
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.049 1.165
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.049 1.165
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.662.877 3.106.461
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.850 -1.302
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -16.850 -1.302
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.250.000 1.150.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 2.750.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Ödenen Temettüler
-1.250.000 -1.600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.396.027 4.255.159
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 7.396.027 4.255.159
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.851.801 20.650.959
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.247.828 24.906.118
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 37.275.328 29.851.801
Finansal Yatırımlar
2.109.506 8.380.893
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.109.506 8.380.893
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 2.109.506 8.380.893
Ticari Alacaklar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 18.089 45.983
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 16.174 44.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.915 1.452
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.761 2.721
ARA TOPLAM
39.412.684 38.281.398
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.412.684 38.281.398
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 21.117 11.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.117 11.009
TOPLAM VARLIKLAR
39.433.801 38.292.407
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
8 33.430 31.927
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 33.430 31.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 9.873 8.359
Diğer Borçlar
9 9.935 8.886
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.935 8.886
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 35.733 21.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 35.733 21.868
ARA TOPLAM
88.971 71.040
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.971 71.040
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 109.115 88.564
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.115 88.564
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
198.086 159.604
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.235.715 38.132.803
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 30.371 30.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-67.854 -53.667
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-67.854 -53.667
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -67.854 -53.667
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.202.554 879.901
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
15 1.202.554 879.901
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 15.703.545 10.767.094
Net Dönem Karı veya Zararı
2.367.099 6.509.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.235.715 38.132.803
TOPLAM KAYNAKLAR
39.433.801 38.292.407
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.750.000 30.371 -46.185 3.722.857 1.324.620 8.199.518 30.481.181 30.481.181
Transferler
15 -2.842.956 11.042.474 -8.199.518 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -6.818 -6.818 -6.818
Dönem Karı (Zararı)
5.497.102 5.497.102 5.497.102
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.750.000 2.750.000 2.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -1.141.000 30.371 -53.003 879.901 10.767.094 5.497.102 37.121.465 37.121.465
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 0 30.371 -53.667 879.901 10.767.094 6.509.104 38.132.803 38.132.803
Transferler
15 322.653 6.186.451 -6.509.104 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -14.187 -14.187 -14.187
Dönem Karı (Zararı)
2.367.099 2.367.099 2.367.099
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-1.250.000 0 -1.250.000 -1.250.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 0 30.371 -67.854 1.202.554 15.703.545 2.367.099 39.235.715 39.235.715
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.367.099 5.497.102 -238.215 2.001.231
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.187 -6.818 -8.991 -3.897
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -14.187 -6.818 -8.991 -3.897
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.187 -6.818 -8.991 -3.897
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.352.912 5.490.284 -247.206 1.997.334
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.352.912 5.490.284 -247.206 1.997.334
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971083
BIST