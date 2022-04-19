***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
19.04.2022 18:12
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 9.773.935 41.645.243
Satışların Maliyeti
17 -6.599.793 -40.086.822
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.174.142 1.558.421
BRÜT KAR (ZARAR)
3.174.142 1.558.421
Genel Yönetim Giderleri
18 -522.032 -396.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.500 3.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -74.236 -51.438
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.581.374 1.113.608
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 1.794 1.502
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.583.168 1.115.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.583.168 1.115.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.583.168 1.115.110
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.583.168 1.115.110
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.583.168 1.115.110
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanc/kayıp 0,12920000 0,05580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.323.306 6.511.725
Dönem Karı (Zararı)
2.583.168 1.115.110
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-129.960 -5.355
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
43416 1.665 1.897
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.935 11.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 5.935 11.949
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-137.560 -19.201
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -137.560 -19.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.870.098 5.401.970
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 3.947.893 5.414.152
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.054.679 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.054.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.068 -5.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 4.068 -5.558
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -31.169 -22.591
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.430 938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -6.430 938
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 14.021 16.004
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.606 -975
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -3.606 -975
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.323.306 6.511.725
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -12.548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -12.548
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.323.306 6.499.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 5.323.306 6.499.177
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.325.255 29.851.801
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.648.561 36.350.978
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 38.786.121 33.325.255
Finansal Yatırımlar
3.208.724 7.156.617
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.208.724 7.156.617
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 3.208.724 7.156.617
Ticari Alacaklar
8 1.054.679 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.054.679 0
Diğer Alacaklar
9 9.182 13.250
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 9.182 11.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.818
Peşin Ödenmiş Giderler
10 32.583 1.414
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32.583 1.414
ARA TOPLAM
43.091.289 40.496.536
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.091.289 40.496.536
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 20.294 21.959
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.294 21.959
TOPLAM VARLIKLAR
43.111.583 40.518.495
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
8 35.983 42.413
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 35.983 42.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 10.542 9.268
Diğer Borçlar
9 6.507 10.113
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.507 10.113
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 57.645 44.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 57.645 44.898
ARA TOPLAM
110.677 106.692
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.677 106.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 78.579 56.739
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.579 56.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
189.256 163.431
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.922.327 40.355.064
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 30.371 30.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-83.934 -68.029
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-83.934 -68.029
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -83.934 -68.029
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.202.554 1.202.554
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
15 1.202.554 1.202.554
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 19.190.168 15.703.545
Net Dönem Karı veya Zararı
2.583.168 3.486.623
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.922.327 40.355.064
TOPLAM KAYNAKLAR
43.111.583 40.518.495
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -53.667 879.901 10.767.094 6.509.104 38.132.083 38.132.083
Transferler
15 6.509.104 -6.509.104 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -6.059 -6.059 -6.059
Dönem Karı (Zararı)
1.115.110 1.115.110 1.115.110
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 0 30.371 -59.726 879.901 17.276.198 1.115.110 39.241.854 39.241.854
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 0 30.371 -68.029 1.202.554 15.703.545 3.486.623 40.355.064 40.355.064
Transferler
15 3.486.623 -3.486.623 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -15.905 -15.905 -15.905
Dönem Karı (Zararı)
2.583.168 2.583.186 2.583.186
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 0 30.371 -83.934 1.202.554 19.190.168 2.583.168 42.922.327 42.922.327
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.583.168 1.115.110
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.905 -6.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -15.905 -6.059
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.905 -6.059
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.567.263 1.109.051
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.567.263 1.109.051
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022140
BIST