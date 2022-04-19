***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 9.773.935 41.645.243Satışların Maliyeti17 -6.599.793 -40.086.822TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.174.142 1.558.421BRÜT KAR (ZARAR)3.174.142 1.558.421Genel Yönetim Giderleri18 -522.032 -396.891Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 3.500 3.516Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -74.236 -51.438ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.581.374 1.113.608TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 1.794 1.502FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.583.168 1.115.110SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.583.168 1.115.110SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.583.168 1.115.110DÖNEM KARI (ZARARI)2.583.168 1.115.110Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.583.168 1.115.110Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanc/kayıp 0,12920000 0,05580000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.323.306 6.511.725Dönem Karı (Zararı)2.583.168 1.115.110Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-129.960 -5.355Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler43416 1.665 1.897Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.935 11.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 5.935 11.949Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-137.560 -19.201Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -137.560 -19.201İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.870.098 5.401.970Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 3.947.893 5.414.152Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.054.679 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.054.679Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.068 -5.558İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 4.068 -5.558Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -31.169 -22.591Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.430 938İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -6.430 938Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)8 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 14.021 16.004Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.606 -975İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -3.606 -975Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.323.306 6.511.725YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -12.548Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -12.548FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.323.306 6.499.177NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 5.323.306 6.499.177DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.325.255 29.851.801DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ38.648.561 36.350.978Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 38.786.121 33.325.255Finansal Yatırımlar3.208.724 7.156.617Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.208.724 7.156.617Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 3.208.724 7.156.617Ticari Alacaklar8 1.054.679 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.054.679 0Diğer Alacaklar9 9.182 13.250İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 9.182 11.432İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.818Peşin Ödenmiş Giderler10 32.583 1.414İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler32.583 1.414ARA TOPLAM43.091.289 40.496.536TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR43.091.289 40.496.536DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 20.294 21.959Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.294 21.959TOPLAM VARLIKLAR43.111.583 40.518.495KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar8 35.983 42.413İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 35.983 42.413Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 10.542 9.268Diğer Borçlar9 6.507 10.113İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 6.507 10.113Kısa Vadeli Karşılıklar14 57.645 44.898Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 57.645 44.898ARA TOPLAM110.677 106.692TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER110.677 106.692UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 78.579 56.739TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER78.579 56.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER189.256 163.431ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.922.327 40.355.064Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 30.371 30.371Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-83.934 -68.029Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-83.934 -68.029Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -83.934 -68.029Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.202.554 1.202.554Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler15 1.202.554 1.202.554Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 19.190.168 15.703.545Net Dönem Karı veya Zararı2.583.168 3.486.623TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.922.327 40.355.064TOPLAM KAYNAKLAR43.111.583 40.518.495Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 30.371 -53.667 879.901 10.767.094 6.509.104 38.132.083 38.132.083Transferler15 6.509.104 -6.509.104 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -6.059 -6.059 -6.059Dönem Karı (Zararı)1.115.110 1.115.110 1.115.110Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 0 30.371 -59.726 879.901 17.276.198 1.115.110 39.241.854 39.241.854Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 0 30.371 -68.029 1.202.554 15.703.545 3.486.623 40.355.064 40.355.064Transferler15 3.486.623 -3.486.623 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -15.905 -15.905 -15.905Dönem Karı (Zararı)2.583.168 2.583.186 2.583.186Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 0 30.371 -83.934 1.202.554 19.190.168 2.583.168 42.922.327 42.922.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.583.168 1.115.110DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.905 -6.059Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -15.905 -6.059Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.905 -6.059TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.567.263 1.109.051Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.567.263 1.109.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022140BIST