***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
04.08.2022 18:14
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 11.547.015 109.531.745 1.773.080 67.886.500
Satışların Maliyeti
17 -6.740.664 -106.063.248 -140.871 -65.976.426
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.806.351 3.468.497 1.632.209 1.910.074
BRÜT KAR (ZARAR)
4.806.351 3.468.497 1.632.209 1.910.074
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.060.981 -799.740 -538.949 -402.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 6.225 6.738 2.725 3.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -189.114 -71.556 -114.878 -20.118
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.562.481 2.603.939 981.107 1.490.329
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 1.117 1.376 -677 -126
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.563.598 2.605.315 980.430 1.490.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.563.598 2.605.315 980.430 1.490.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.563.598 2.605.315 980.430 1.490.203
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.563.598 2.605.315 980.430 1.490.203
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.563.598 2.605.315 980.430 1.490.203
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanc/kayıp 0,18000000 0,13000000 0,05000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.457.397 10.388.213
Dönem Karı (Zararı)
3.563.598 2.605.315
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-141.138 -5.576
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 3.047 4.212
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.293 16.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 10.293 16.383
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-154.478 -26.171
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -154.478 -26.171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
34.937 7.788.474
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 72.947 7.702.771
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.655 -2.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -22.655 -2.463
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -21.920