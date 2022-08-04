***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 11.547.015 109.531.745 1.773.080 67.886.500Satışların Maliyeti17 -6.740.664 -106.063.248 -140.871 -65.976.426TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.806.351 3.468.497 1.632.209 1.910.074BRÜT KAR (ZARAR)4.806.351 3.468.497 1.632.209 1.910.074Genel Yönetim Giderleri18 -1.060.981 -799.740 -538.949 -402.849Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 6.225 6.738 2.725 3.222Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -189.114 -71.556 -114.878 -20.118ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.562.481 2.603.939 981.107 1.490.329TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 1.117 1.376 -677 -126FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.563.598 2.605.315 980.430 1.490.203SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.563.598 2.605.315 980.430 1.490.203SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.563.598 2.605.315 980.430 1.490.203DÖNEM KARI (ZARARI)3.563.598 2.605.315 980.430 1.490.203Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.563.598 2.605.315 980.430 1.490.203Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanc/kayıp 0,18000000 0,13000000 0,05000000 0,07000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.457.397 10.388.213Dönem Karı (Zararı)3.563.598 2.605.315Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-141.138 -5.576Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 3.047 4.212Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.293 16.383Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 10.293 16.383Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-154.478 -26.171Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -154.478 -26.171İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler34.937 7.788.474Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 72.947 7.702.771Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.655 -2.463İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -22.655 -2.463Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -21.920