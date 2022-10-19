***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
19.10.2022 18:22
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 14.709.141 137.825.219 3.162.126 28.293.475
Satışların Maliyeti
17 -7.793.820 -134.180.943 -1.053.156 -28.117.695
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.915.321 3.644.276 2.108.970 175.780
BRÜT KAR (ZARAR)
6.915.321 3.644.276 2.108.970 175.780
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.808.802 -1.207.387 -747.821 -407.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 9.697 11.460 3.472 4.722
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -294.515 -82.804 -105.402 -11.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.821.701 2.365.545 1.259.219 -238.393
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 5.082 1.554 3.965 178
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.826.783 2.367.099 1.263.184 -238.215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.826.783 2.367.099 1.263.184 -238.215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.826.783 2.367.099 1.263.184 -238.215
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.826.783 2.367.099 1.263.184 -238.215
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.826.783 2.367.099 1.263.184 -238.215
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- 21 0,24000000 0,12000000 0,06000000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.640.627 8.662.877
Dönem Karı (Zararı)
4.826.783 2.367.099
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.907 -14.394
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 4.429 6.742
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.820 6.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 34.820 6.364
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.342 -27.500
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -7.342 -27.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-218.063 6.310.172
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -274.479 6.271.387
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.165 27.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -8.165 27.894
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -11.218 -7.040
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.078 1.503
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -5.078 1.503
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 70.060 15.379
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.817 1.049
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 10.817 1.049
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.640.627 8.662.877
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-72.360 -16.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -72.360 -16.850
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-700.000 -1.250.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Ödenen Temettüler
-700.000 -1.250.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.868.267 7.396.027
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 3.868.267 7.396.027
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.325.255 29.851.801
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.193.522 37.247.828
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 37.200.864 33.325.255
Finansal Yatırımlar
7.431.096 7.156.617
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.431.096 7.156.617
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 7.431.096 7.156.617
Ticari Alacaklar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 21.415 13.250
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 19.915 11.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.500 1.818
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.632 1.414
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.632 1.414
ARA TOPLAM
44.666.007 40.496.536
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.666.007 40.496.536
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 89.890 21.959
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
89.890 21.959
TOPLAM VARLIKLAR
44.755.897 40.518.495
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
8 37.335 42.413
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 37.335 42.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 16.763 9.268
Diğer Borçlar
9 20.930 10.113
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 20.930 10.113
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 107.463 44.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 107.463 44.898
ARA TOPLAM
182.491 106.692
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
182.491 106.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 139.704 56.739
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.704 56.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
322.195 163.431
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.433.702 40.355.064
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 30.371 30.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-116.174 -68.029
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-116.174 -68.029
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -116.174 -68.029
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.376.439 1.202.554
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
15 1.376.439 1.202.554
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 18.316.283 15.703.545
Net Dönem Karı veya Zararı
4.826.783 3.486.623
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.433.702 40.355.064
TOPLAM KAYNAKLAR
44.755.897 40.518.495
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -53.667 879.901 10.767.094 6.509.104 38.132.083 38.132.083 38.132.083
Transferler
15 322.653 6.186.451 -6.509.104 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -14.187 -14.187 -14.187
Dönem Karı (Zararı)
2.367.099 2.367.099 2.367.099
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 0 30.371 -67.854 1.202.554 15.703.545 2.367.099 39.235.715 39.235.715 39.235.715
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 0 30.371 -68.029 1.202.554 15.703.545 3.486.623 40.355.064 40.355.064 40.355.064
Transferler
15 173.885 3.312.738 -3.486.623 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -48.145 -48.145 -48.145
Dönem Karı (Zararı)
4.826.783 4.826.783 4.826.783
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -700.000 -700.000 -700.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 0 30.371 -116.174 1.376.439 18.316.283 4.826.783 44.433.702 44.433.702 44.433.702
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.826.783 2.367.099 1.263.184 -238.215
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-48.145 -14.187 -30.864 -8.991
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -48.145 -14.187 -30.864 -8.991
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.145 -14.187 -30.864 -8.991
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.778.638 2.352.912 1.232.320 -247.206
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.778.638 2.352.912 1.232.320 -247.206
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072959
BIST