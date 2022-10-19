***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 14.709.141 137.825.219 3.162.126 28.293.475Satışların Maliyeti17 -7.793.820 -134.180.943 -1.053.156 -28.117.695TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.915.321 3.644.276 2.108.970 175.780BRÜT KAR (ZARAR)6.915.321 3.644.276 2.108.970 175.780Genel Yönetim Giderleri18 -1.808.802 -1.207.387 -747.821 -407.647Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 9.697 11.460 3.472 4.722Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -294.515 -82.804 -105.402 -11.248ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.821.701 2.365.545 1.259.219 -238.393TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 5.082 1.554 3.965 178FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.826.783 2.367.099 1.263.184 -238.215SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.826.783 2.367.099 1.263.184 -238.215SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.826.783 2.367.099 1.263.184 -238.215DÖNEM KARI (ZARARI)4.826.783 2.367.099 1.263.184 -238.215Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.826.783 2.367.099 1.263.184 -238.215Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- 21 0,24000000 0,12000000 0,06000000 -0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.640.627 8.662.877Dönem Karı (Zararı)4.826.783 2.367.099Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.907 -14.394Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 4.429 6.742Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler34.820 6.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 34.820 6.364Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.342 -27.500Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 -7.342 -27.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-218.063 6.310.172Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -274.479 6.271.387Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.165 27.894İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -8.165 27.894Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -11.218 -7.040Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.078 1.503İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -5.078 1.503Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)8 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 70.060 15.379Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.817 1.049İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 10.817 1.049Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.640.627 8.662.877YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-72.360 -16.850Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -72.360 -16.850FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-700.000 -1.250.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriÖdenen Temettüler-700.000 -1.250.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.868.267 7.396.027NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 3.868.267 7.396.027DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.325.255 29.851.801DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.193.522 37.247.828Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 37.200.864 33.325.255Finansal Yatırımlar7.431.096 7.156.617Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar7.431.096 7.156.617Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 7.431.096 7.156.617Ticari Alacaklar8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarDiğer Alacaklar9 21.415 13.250İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 19.915 11.432İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.500 1.818Peşin Ödenmiş Giderler10 12.632 1.414İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12.632 1.414ARA TOPLAM44.666.007 40.496.536TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR44.666.007 40.496.536DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 89.890 21.959Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR89.890 21.959TOPLAM VARLIKLAR44.755.897 40.518.495KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar8 37.335 42.413İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 37.335 42.413Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 16.763 9.268Diğer Borçlar9 20.930 10.113İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 20.930 10.113Kısa Vadeli Karşılıklar14 107.463 44.898Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 107.463 44.898ARA TOPLAM182.491 106.692TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER182.491 106.692UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 139.704 56.739TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER139.704 56.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER322.195 163.431ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.433.702 40.355.064Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 30.371 30.371Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-116.174 -68.029Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-116.174 -68.029Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -116.174 -68.029Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.376.439 1.202.554Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler15 1.376.439 1.202.554Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 18.316.283 15.703.545Net Dönem Karı veya Zararı4.826.783 3.486.623TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.433.702 40.355.064TOPLAM KAYNAKLAR44.755.897 40.518.495Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 30.371 -53.667 879.901 10.767.094 6.509.104 38.132.083 38.132.083 38.132.083Transferler15 322.653 6.186.451 -6.509.104 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -14.187 -14.187 -14.187Dönem Karı (Zararı)2.367.099 2.367.099 2.367.099Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 0 30.371 -67.854 1.202.554 15.703.545 2.367.099 39.235.715 39.235.715 39.235.715Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 0 30.371 -68.029 1.202.554 15.703.545 3.486.623 40.355.064 40.355.064 40.355.064Transferler15 173.885 3.312.738 -3.486.623 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -48.145 -48.145 -48.145Dönem Karı (Zararı)4.826.783 4.826.783 4.826.783Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 -700.000 -700.000 -700.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 0 30.371 -116.174 1.376.439 18.316.283 4.826.783 44.433.702 44.433.702 44.433.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.826.783 2.367.099 1.263.184 -238.215DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-48.145 -14.187 -30.864 -8.991Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -48.145 -14.187 -30.864 -8.991Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-48.145 -14.187 -30.864 -8.991TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.778.638 2.352.912 1.232.320 -247.206Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.778.638 2.352.912 1.232.320 -247.206http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072959BIST