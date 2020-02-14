***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
14.02.2020 18:10
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUYO)
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUYO)
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
15.02.2017
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının geri alımı kapsamında alınan 350.000 adet EUYO hisse senedi 1,52-1,53 fiyat ile satılmıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EUYO 14/02/2020 150.000 % 0,75 1,52 % 11,5 120.060 Yoktur
EUYO 14/02/2020 200.000 % 1 1,53 % 10,5 174.630 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819177
BIST
18:05120.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -389,09
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
18:056,0479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
18:056,5620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
18:05307,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,40
|Açılış
|: 307,68
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,04
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|692.895.339
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.420.084
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.535
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,52
|64.344.367
|% 14,86
|
|ARDYZ
|18,00
|431.750.708
|% 13,92
|
|OZBAL
|2,39
|13.928.492
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,12
|1.926.702
|% -6,87
|
|EGCEY
|0,64
|221.538
|% -5,88
|
|QNBFB
|52,85
|1.371.575
|% -5,29
|
|IZFAS
|2,33
|841.287
|% -4,51
|
|ARDYZ
|18,00
|431.750.708
|% 13,92
|
|IHLGM
|1,38
|205.478.582
|% 1,47
|
|ODAS
|2,15
|179.596.780
|% -1,38
|
|PGSUS
|69,80
|123.236.384
|% -2,10
|
|AVOD
|2,33
|88.734.583
|% -1,27
|
|IHLGM
|1,38
|205.478.582
|% 1,47
|
|ODAS
|2,15
|179.596.780
|% -1,38
|
|ARDYZ
|18,00
|431.750.708
|% 13,92
|
|HDFGS
|2,96
|59.494.370
|% 3,14
|
|HLGYO
|1,60
|24.185.782
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8503
|7,8897
|% -0,13
|
|Frank
|6,1429
|6,1799
|% -0,04
|
|Riyal
|1,6081
|1,6161
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|4,43
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,30
|57,30
|0,96
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57DESA
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 306, 900 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 120, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 940.00 milyon TL de
-
17:56EDIP
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 056, 415 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 770, 319 adet işlem
-
17:54QNBFL
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 149.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660 adet işlem