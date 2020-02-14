GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

14.02.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUYO)
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUYO)
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
15.02.2017
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimiz paylarının geri alımı kapsamında alınan 350.000 adet EUYO hisse senedi 1,52-1,53  fiyat ile  satılmıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EUYO 14/02/2020 150.000 % 0,75 1,52 % 11,5 120.060 Yoktur
EUYO 14/02/2020 200.000 % 1 1,53 % 10,5 174.630 Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819177


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05120.151
Değişim :  -0,32% |  -389,09
Açılış :  121.082  
Önceki Kapanış :  120.541  
En Yüksek
121.581 En Düşük
120.049
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,88 692.895.339 % 20,00  
TLMAN 14,07 45.420.084 % 19,95  
AYCES 12,74 6.201.535 % 14,98  
GEDIK 12,52 64.344.367 % 14,86  
ARDYZ 18,00 431.750.708 % 13,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8503 7,8897 % -0,13  
Frank 6,1429 6,1799 % -0,04  
Riyal 1,6081 1,6161 % 0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.581 1.581 4,43  
Altın Gr. 308 308 1,42  
Cumhuriyet 2.036 2.067 7,00  
Tam 2.026 2.077 4,19  
Yarım 979 1.005 2,02  
Çeyrek 491 502 1,02  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,13  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,03  
B. Petrol 57,30 57,30 0,96  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru