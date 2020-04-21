***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
21.04.2020 18:41
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUYO)
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUYO)
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
15.02.2017
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının geri alımı kapsamında alınan 1.100.000 adet EUYO hisse senedi 1,72-1,75 fiyat ile satılmıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EUYO 21/04/2020 350.000 % 1,75 1,72 % 11,25 390.475 Yoktur
EUYO 21/04/2020 250.000 % 1,25 1,73 % 10 267.575 Yoktur.
EUYO 21/04/2020 350.000 % 1,75 1,74 % 8,25 365.075 Yoktur.
EUYO 21/04/2020 150.000 % 0,75 1,75 % 7,5 157.500 Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839637
BIST