***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkEuro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUYO)İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkEuro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUYO)İlgili Geri Alım Programının Tarihi15.02.2017Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz paylarının geri alımı kapsamında alınan 1.100.000 adet EUYO hisse senedi 1,72-1,75 fiyat ile satılmıştır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarEUYO 21/04/2020 350.000 % 1,75 1,72 % 11,25 390.475 YokturEUYO 21/04/2020 250.000 % 1,25 1,73 % 10 267.575 Yoktur.EUYO 21/04/2020 350.000 % 1,75 1,74 % 8,25 365.075 Yoktur.EUYO 21/04/2020 150.000 % 0,75 1,75 % 7,5 157.500 Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839637BIST