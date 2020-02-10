***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
10.02.2020 10:45
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 2.030.669,9 3.649.690,94 49,55 10,5
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
- 2.750.000
11:01120.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -326,35
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.953
En Düşük
120.082
11:015,9970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0193
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
|
6,0130
En Düşük
5,9746
11:016,5704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0182
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
11:01303,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 303,62
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|32.811.754
|% 19,92
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.419.187
|% 14,65
|
|RYGYO
|11,79
|53.409.031
|% 14,02
|
|IZFAS
|2,37
|515.531
|% 9,72
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|HALKS
|2,04
|10.200
|% -7,27
|
|NIBAS
|5,21
|26
|% -6,96
|
|IZTAR
|3,09
|131.972
|% -6,65
|
|IHLGM
|1,31
|110.710.314
|% 6,50
|
|ODAS
|2,23
|91.921.382
|% 0,00
|
|PGSUS
|67,60
|73.541.687
|% -1,89
|
|RYGYO
|11,79
|53.409.031
|% 14,02
|
|EKGYO
|1,68
|47.634.431
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|110.710.314
|% 6,50
|
|ODAS
|2,23
|91.921.382
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,68
|47.634.431
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,65
|39.149.655
|% 3,12
|
|CEMAS
|1,23
|21.113.073
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7065
|7,7452
|% -0,29
|
|Frank
|6,1179
|6,1548
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5959
|1,6039
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,83
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,34
|54,34
|-0,11
|
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