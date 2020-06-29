***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriCLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,08 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriEUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.212.005 1,1 1,79 3.959.488,95 64,33 11,14HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,49 0,09Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEURY00011 1.350.000 0,75 1,6 2.160.000 35,1 6,08EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 3.582.005 6.154.588,95 100 17,31B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 2,28 4 685.000 1 15/02/2019 6,73 1,02 703.437,03 13,13 1,98TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 2,52 4 566.000 1 21/06/2019 10,63 0,99 558.506,91 10,43 1,57TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 2,23 4 350.000 1 07/08/2019 9,41 1,01 354.101,56 6,61 1TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 2,67 4 2.000.000 1 31/05/2019 8,64 1 2.014.175,08 37,6 5,67TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 2,55 4 1.700.000 1 25/01/2019 11,11 1,01 1.727.129,03 32,24 4,86Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 5.301.000 5.357.349,61 100 15,07B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIXS0558618384 YÜKSEL İNŞAAT A.Ş 31/12/2020 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2011 0 0 0 3,88 388.266,48 100 1,09GRUP TOPLAMI- 100.000 388.266,48 100 1,09E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 29/06/2020 TRT080328T15 8,49 10.006.978,08 1,04 26/06/2020 8,86 9.574.685 1,04 10.006.978,08 42,32 28,15REPO 29/06/2020 TRT090621T18 8,06 7.504.968,49 0,89 26/06/2020 8,39 8.379.730 0,89 7.504.968,49 31,74 21,11BPP 02/07/2020 8,4 2.634.818,38 0 20/05/2020 8,72 0 2.633,02 2.633.020,81 11,13 7,41BPP 02/07/2020 8,4 3.424.556,96 0 20/05/2020 8,38 0 3.422,22 3.422.220,6 14,47 9,63BPP 29/06/2020 8,8 80.057,86 0 26/06/2020 9,19 0 80,05 80.057,86 0,34 0,23GRUP TOPLAMI- 23.651.379,77 17.954.415 23.647.245,84 100 66,52ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 32.634.384,77 3240BIST