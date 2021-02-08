***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
08.02.2021 10:57
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 20.000 35
11:031.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:037,0610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,0736
En Düşük
7,0275
11:038,5032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0070
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5214
En Düşük
8,4633
11:03412,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,77
|Açılış
|: 412,72
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,88
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:01
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|TGSAS
|37,98
|12.207.144
|% 9,96
|
|HATEK
|26,28
|32.833.636
|% 9,96
|
|AYES
|12,37
|274.997
|% 9,96
|
|TACTR
|42,20
|2.264.452
|% 9,95
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,91
|102.124.858
|% -6,61
|
|KONTR
|68,15
|19.270.511
|% -5,22
|
|KOZAL
|131,80
|898.453.754
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,48
|203.558.915
|% 1,22
|
|ODAS
|4,15
|197.832.778
|% 0,48
|
|KLGYO
|2,84
|178.510.513
|% 3,65
|
|ISKPL
|32,88
|141.776.969
|% 4,98
|
|EKGYO
|2,48
|203.558.915
|% 1,22
|
|KLGYO
|2,84
|178.510.513
|% 3,65
|
|ODAS
|4,15
|197.832.778
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,42
|55.246.780
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,32
|87.014.588
|% 2,20
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0567
|7,0610
|% 0,07
|
|Euro
|8,5029
|8,5065
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,6805
|9,7291
|% 0,16
|
|Frank
|7,8249
|7,8721
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8790
|1,8884
|% 0,19
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|3,96
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,08
|
|B. Petrol
|60,05
|60,05
|0,49
|
Seans Raporu
11:01
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11:09XU050
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