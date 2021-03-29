***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriCLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 13,39 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 86,61 0,08Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 20.000 35.100 0,09 0,09B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 4,66 4 566.000 1 21/06/2019 20,03 1,01 568.837,86 19,2 1,43TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 4,61 4 350.000 1 07/08/2019 19,32 1,03 360.013,35 12,15 0,9TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 4,6 4 2.000.000 1 31/05/2019 18,79 1,02 2.033.632,91 68,65 5,1Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 2.916.000 2.962.484,12 100 7,43B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIYDT YÜKSEL İNŞAAT 31/12/2021 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2011 4,53 453.392,78 100 1,14GRUP TOPLAMI- 100.000 453.392,78 1,14 1,14E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)HİSSE REPO 29/03/2021 TRAASELS91H2 21,8 1.502.687,67 15,22 26/03/2021 24,33 98.555 15,25 1.502.687,67 4,13 3,77REPO 29/03/2021 TRT100124T17 19,35 34.054.073,97 1,34 26/03/2021 21,33 25.440.075 1,34 34.054.073,97 93,53 85,43TPP 29/03/2021 TPP 18,6 854.304,04 853 26/03/2021 20,43 0 854,3 854.304,04 2,35 2,14GRUP TOPLAMI- 36.411.065,68 36.411.065,68 100 91,34ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 39.447.065,68 39.862.042,58 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ39.862.042,58 % 0 % 101,32B. HAZIR DEĞERLER6.616,27 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar6.616,27 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)81.472,19 % 0 % 0,21a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar81.472,19 % 100 % 0,21Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)4.918,06 % 0 % 0,01D. BORÇLAR (-)-612.640,07 % 0 -% 1,56a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-29.668,91 % 4,84 -% 0,08c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-582.971,16 % 95,16 -% 1,48NET VARLIK DEĞERİ39.342.409,03 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,9671 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama26.03.2021 tarihli kağıt bazlı haftalık raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921337BIST