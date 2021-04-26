***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 10.521 204.964,07 10,94 0,49Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 9.991 100.581,43 5,37 0,24Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 3.405 101.849,4 5,43 0,24Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 5.224 50.829,52 2,71 0,12İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 7.309 50.432,1 2,69 0,12TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan Ticaret- 4.910 101.393,8 5,41 0,24Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 5.455 104.289,43 5,56 0,25Haberleşme- 11.562 101.364,45 5,41 0,24DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 124.761 456.963,47 24,38 1,08Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 134.216 501.437,26 26,75 1,19Diğer Mali Kuruluşlar- 3.255 50.061,9 2,67 0,12Aracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 3.448 50.168,4 2,68 0,12DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 324.057 1.874.335,23 100 0,09B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili 2.916.000 3.001.344,47 100 7,12Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliYabancı Devlet Tahvili 100.000 469.288,45 100 1,11Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 3.016.000 3.470.632,92 100 8,24C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP TeminatVIOPGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 705.481,29 705.481,29 100 1,67Vadeli Ters Repo 36.075.353,42 36.075.353,42 100 85,64GRUP TOPLAMI- 36.780.834,72 36.780.834,71 100 87,31ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 40.120.891,72 42.125.802,86 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ42.125.802,86 % 0 % 106B. HAZIR DEĞERLER3.936,2 % 0 % 0,01a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar3.936,2 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)80.791,67 % 0 % 0,2a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar80.791,67 % 100 % 0,2Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)12.993,63 % 0 % 0,03D. BORÇLAR (-)-2.484.024,04 % 0 -% 6,25a) Takasa Borçlar-1.802.917,05 % 72,56 % 4,54b) Yönetim Ücreti-27.645,25 % 1,11 -% 0,07c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-653.461,74 % 26,31 -% 1,64NET VARLIK DEĞERİ39.739.500,32 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,987 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama22.04.2021 tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930809BIST