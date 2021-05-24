***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 10.929,8 217.933,78 10,71 0,53Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 9.991 110.217,17 5,41 0,27Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 3.405 103.821,84 5,1 0,25Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 5.224 57.255,04 2,81 0,14İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 7.309 54.159,69 2,66 0,13TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR- 4.910 97.361,1 4,78 0,24Toptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 5.455 129.888,11 6,38 0,32Haberleşme- 11.562 109.163,19 5,36 0,27DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 124.761 509.004,54 25,01 1,25Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 134.216 542.145,08 26,63 1,33Diğer Mali Kuruluşlar- 3.255 52.340,4 2,57 0,13Aracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 3.448 52.237,2 2,57 0,13DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 324.465,8 2.035.527,14 100 4,98B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili 2.916.000 3.026.590,98 100 7,4Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 2.916.000 3.026.590,98 100 7,4C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- 100.000 474.168,95 100 1,16GRUP TOPLAMI- 100.000 474.168,95 100 1,16E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Vadeli Ters Repo 35.054.657,53 35.054.657,53 100 85,75Borsa Para Piyasası 290.450,49 290.450,49 100 0,71GRUP TOPLAMI- 35.345.108,02 35.345.108,02 100 86,46ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 38.685.573,82 40.881.395,09 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ40.881.395,09 % 0 % 101,44B. HAZIR DEĞERLER6.484,04 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar6.484,04 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)84.017,78 % 0 % 0,21a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar84.017,78 % 100 % 0,21Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)12.993,63 % 0 % 0,03D. BORÇLAR (-)-682.726,61 % 0 -% 1,69a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-24.986,47 % 3,66 -% 0,06c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-657.740,14 % 96,34 -% 1,63NET VARLIK DEĞERİ40.302.163,93 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,0151 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama21.05.2021 tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937401BIST