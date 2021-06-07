***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 10.093,8 163.654,91 12,9 0,41Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 7.183 55.668,25 4,39 0,14Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 1.776 53.741,76 4,24 0,13Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 7.309 52.624,8 4,15 0,13TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR- 4.145 45.263,4 3,57 0,11Toptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 5.455 132.475,36 10,44 0,33Haberleşme- 11.562 113.006,05 8,91 0,28DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 80.877 221.371,53 17,45 0,55Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 86.266 381.126,94 30,05 0,95Diğer Mali Kuruluşlar- 3.255 49.410,9 3,9 0,12Aracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 217.921,8 1.268.343,9 100 3,15B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili 916.000 945.489,56 100 2,35Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 916.000 945.489,56 100 2,35B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- 100.000 492.703,5 100 1,22GRUP TOPLAMI- 100.000 492.703,5 100 1,22E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Vadeli Ters Repo 37.057.780,82 37.057.780,82 100 92,01Borsa Para Piyasası 510.794,34 510.794,34 100 1,27GRUP TOPLAMI- 37.568.575,16 37.568.575,16 100 93,28ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 38.802.496,96 40.275.112,12 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ40.275.112,12 % 0 % 99,49B. HAZIR DEĞERLER6.491,05 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar6.491,05 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)841.519,51 % 0 % 2,08a) Takastan Alacaklar759.369,36 % 90,24 % 1,88b) Diğer Alacaklar82.150,15 % 9,76 % 0,2Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)12.993,63 % 0 % 0,03D. BORÇLAR (-)-656.250,27 % 0 -% 1,62a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-6.792,89 % 1,04 -% 0,02c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-649.457,38 % 98,96 -% 1,6NET VARLIK DEĞERİ40.479.866,04 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,0239 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama04.06.2021 tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940449BIST