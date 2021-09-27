***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, 10.000 1,44 0,47 4.700 0,21 0,01SASA SASA POLYESTER SAN A.Ş TRASASAW91E4 0,8 31,63 26,36 20,96 0 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUMARN MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREMARN00027 9.890 8,3 8,3 82.087 3,63 0,2İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 1,35 0,08EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG TREEUYM00012 1.045.000 3,39 2,05 2.142.250 94,81 5,34Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.074.890,8 2.259.457,96 100 5,63B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIYDT YÜKSEL İNŞAAT 31/12/2021 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2011 5,01 500.762 100 1,25GRUP TOPLAMI- 100.000 500.762 100 1,25E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 27/09/2021 TRT080323T10 18,26 12.018.009,86 0,85 24/09/2021 20,02 14.095.225 0,85 12.018.009,86 32,14 29,93REPO 27/09/2021 TRT110226T13 18,26 25.037.520,55 0,79 24/09/2021 20,02 31.711.085 0,79 25.037.520,55 66,96 62,35BPP 27/09/2021 BPP 18,3 57.085,73 57 24/09/2021 20,06 0 57,09 57.085,73 0,15 0,14BPP 27/09/2021 BPP 18,25 280.420 280 24/09/2021 20,01 0 280,42 280.420 0,75 0,7GRUP TOPLAMI- 37.393.036,14 37.393.036,14 100 93,12ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 38.567.926,94 40.153.256,1 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ40.153.256,19 % 0 % 101,85B. HAZIR DEĞERLER6.268,59 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar6.268,59 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)35.435,97 % 0 % 0,09a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar35.435,97 % 100 % 0,09Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)19.415,73 % 0 % 0,05D. BORÇLAR (-)-791.628,58 % 0 -% 2,01a) Takasa Borçlar-82.087 % 10,37 -% 0,21b) Yönetim Ücreti-29.028,09 % 3,67 -% 0,07c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-680.513,49 % 85,96 -% 1,73NET VARLIK DEĞERİ39.422.747,9 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,9711 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama24.09.2021 tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965291BIST