***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
05.09.2022 11:05
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi
14:133.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 30,82
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
14:1318,2287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
14:1318,1153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
14:131.004,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,48
|Açılış
|: 1.004,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler14:11
|FADE
|9,90
|127.456.846
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|237.810.226
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|100.661.049
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|8.452.418
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.570.718
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.807.145
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,16
|7.698.003.774
|% 0,62
|
|EKGYO
|4,55
|5.113.468.181
|% 3,88
|
|AKBNK
|14,95
|4.959.132.654
|% 5,36
|
|SISE
|25,88
|4.111.987.569
|% 0,54
|
|THYAO
|74,80
|3.976.057.563
|% -0,47
|
|HLGYO
|3,69
|439.056.742
|% -0,54
|
|MOBTL
|2,38
|212.946.421
|% 4,85
|
|IHLGM
|0,87
|45.409.163
|% -1,14
|
|ODAS
|4,99
|238.425.172
|% -1,77
|
|HUNER
|4,52
|168.443.105
|% 3,20
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2193
|18,2345
|% 0,10
|
|Euro
|18,1092
|18,1177
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,0457
|21,1512
|% 0,57
|
|Frank
|18,5024
|18,6138
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8353
|4,8596
|% 0,07
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|3,57
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|2,22
|
|Cumhuriyet
|6.739
|6.841
|8,00
|
|Tam
|6.771
|6.838
|26,00
|
|Yarım
|3.299
|3.343
|12,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,40
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,12
|
|B. Petrol
|92,67
|92,67
|-3,07
|