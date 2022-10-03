***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
03.10.2022 12:00
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44
14:163.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 38,04
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
14:1618,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0325
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
14:1618,4004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1734
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4248
En Düşük
18,1735
14:161.016,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,92
|Açılış
|: 1.016,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler14:14
|AKSA
|66,00
|509.690.079
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.774.488
|% 9,99
|
|KUYAS
|9,60
|40.924.143
|% 9,71
|
|SASA
|78,20
|3.235.338.972
|% 9,68
|
|BARMA
|54,75
|140.410.972
|% 9,54
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|BRMEN
|2,74
|115.335
|% -5,52
|
|ISBTR
|43.501,00
|43.501
|% -5,43
|
|THYAO
|79,60
|5.021.184.893
|% 2,51
|
|SASA
|78,20
|3.235.338.972
|% 9,68
|
|AKBNK
|12,55
|2.442.382.257
|% 1,13
|
|VAKBN
|7,82
|2.272.969.643
|% 2,62
|
|YKBNK
|7,91
|2.131.761.211
|% 1,80
|
|EKGYO
|4,21
|1.275.641.654
|% -0,71
|
|VAKBN
|7,82
|2.272.969.643
|% 2,62
|
|YKBNK
|7,91
|2.131.761.211
|% 1,80
|
|HALKB
|8,17
|1.852.270.343
|% 6,52
|
|TSKB
|2,63
|585.905.013
|% -0,75
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5748
|18,5813
|% 0,17
|
|Euro
|18,3832
|18,3977
|% 0,94
|
|Sterlin
|20,9983
|21,1037
|% 0,29
|
|Frank
|18,7240
|18,8368
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9276
|4,9523
|% 0,15
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|1,64
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|86,00
|
|Tam
|6.796
|6.860
|-13,00
|
|Yarım
|3.311
|3.351
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.676
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,43
|0,07
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|0,67
|
Seans Raporu
14:14
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-
14:29POLHO
Yüzde 8.64 oranında artışla 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 445, 863 adet işlem
-
14:28HALKB
Yüzde 6.52 oranında artışla 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 983, 565 adet işlem
-
14:27AKSA
Yüzde 10.00 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 874, 131 adet işlem
-
14:26TUPRS
Yüzde 5.27 oranında artışla 335.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 716, 049 adet işlem
-
14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, TCELL, KOZAL